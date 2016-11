Pferdeanhänger-Zugfahrzeugtest Audi Q5 auf Mit-Pferden-reisen.de

AUDI Q 5 Audi Q5 3.0 TDI quattro S tronic: Kompakte Athletik

(firmenpresse) - Hamburg, 16. November 2016 - Obwohl der "Neue" schon in den Startlöchern steht, gehört er noch lange nicht zum alten Eisen: Der Audi Q5 3.0 TDI quattro S tronic in der S-Line-Ausstattung, der alle Aufgaben als Zugfahrzeug für Anhänger bis 2,4 Tonnen in seinem zweiwöchigen Testbetrieb bei MIt-Pferden-reisen.de und auch solo souverän gemeistert hat.

Auf den ersten Blick ist der Q5 ein kompaktes Fahrzeug, dessen prominenter, Chrom-glänzender Kühlergrill ebenso wie die 21-Zollräder Dynamik vermuten lassen. Mit einer Länge von 4,63 und einer Breite von 1,88 Metern ist er sehr gut zu parken.

Innen überraschen Cockpit und Fond durch Großzügigkeit. Die schalenförmigen Ledersitze geben Halt, ohne einzuengen. Das Interieur ist vom Feinsten: Leder auf Armaturenbrett und Türen, dezent quer gestreifte Holzapplikationen, anthrazitgrauer Alcantara-Himmel.

Fast Cabrio-Feeling

Ein besonderes Lob geht ans Glas-Panoramaschiebedach mit einem Windschott aus Netzgewebe. Es schützt gegen zu viel Zugluft und Lärm, Sonneneinstrahlung oder auch lästige Insekten und bietet fast Cabrio-Feeling.

Los geht"s mit schwerer Last

Perfekt zum Heranfahren an den Pferdeanhänger ist die Rückfahrkamera. Wie von einem knapp zwei Tonnen schweren Wagen mit 3.0-Liter TDI Motor, 258 PS und 580 Newtonmetern Drehmoment zu erwarten, spielt der Q5 mit seiner Anhängelast von 2,4 Tonnen geradezu. Auch wenn es etwas bergauf gehen sollte oder ein langsamer LKW flott zu überholen ist. Das 7-Gang-S-tronic Automatikgetriebe nimmt das lästige Schalten ab und die Fahrerassistenzsysteme tragen besonders zur entspannten Fahrt bei.

Flotte "Solo-Fahrt"

"Solo" geht es dank S-Line Sportfahrwerk flott voran. Jetzt wird die Lenkung direkter, die Fahrwerkabstimmung straffer. Auch hier bewährt sich der quattro-Antrieb, da er immer für eine ausgewogene Traktion - also auch bei Regen oder Schneematsch - sorgt. Sowohl in Kurven als in Geschwindigkeiten bis 200 km/h lag das Fahrzeug supersatt auf der Straße und ließ auch in der Spitzenleistung von 230 km/h keinen Zweifel daran, sicher anzukommen. Nur mit dem angekündigten kombinierten Verbrauch von 5,9 Litern wollte es nicht klappen: Auf Fahrten mit Pferdeanhänger schluckte der athletische Sportler gut elf Liter, ohne waren es im Drittelmix zwischen acht und neun.

Gepäckraum: für das mittelgroße Reiterequipment

Die elektrische Heckklappe öffnet einen mittelgroßen Gepäckraum, perfekt ausgestattet mit vielfältigen und variablen Lade- sowie Verzurreinrichtungen und doppeltem Boden. Vorbildlich auch die mit nur 68 Zentimetern niedrige Ladekante.

Fazit

Der Audi Q5 3.0 TDI quattro bewies sich als kompaktes SUV aufgrund seiner starken Leistung, des hohen Eigengewichtes und des Allradantriebs hervorragend für den Anhängerbetrieb. Schwerer Lasten entledigt, macht er auf allen Straßen Spaß. Letzterer hat allerdings seinen Preis: Der bisherige Einstiegspreis für die Serienausstattung von 51.400 Euro war schon kein Schnäppchen, der Testwagen in der S-Line-Ausstattung kostete 83.890 Euro. Vielleicht wird diese Modellgeneration aber gerade deshalb als "junger Gebrauchter" bald recht interessant, weil der neue Q5 in der 3.0-Version bereits für nächstes Jahr in den Startlöchern steht.

Der komplette Bericht ist auf www.mit-Pferden-reisen.de veröffentlicht. Dort finden die Leser außerdem 100 Testberichte zu Pferdeanhängern und Zugfahrzeugen, Reiterreisen und Wanderreitgebieten sowie viele weitere interessante Themen für mobile Reiter und Pferde.





