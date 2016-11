Lagerverkauf mitten in der Kölner Innenstadt am 03. Dezember 2016!

Pünktlich zum Nikolaus veranstaltet www.my-megastore.de, a brand of Nova Colonia Commerce GmbH und Ihr Spezialist für RC Modelle, Hoverboards und Unterhaltungselektronik, am Samstag, dem 03. Dezember 2016 einen Lagerverkauf mitten in der Kölner Innenstadt, in der Beethovenstr. 27. Dazu möchten wir Sie alle herzlichst einladen.

Von 09:00 bis 17:00 öffnen wir unsere Lagerpforten und geben Ihnen die Möglichkeit unsere Produkte direkt vor Ort anzusehen, zu kaufen und mitzunehmen. Es erwartet Sie ein kleiner Sektempfang, großartige Rabatte bis zu 50% und viele weitere Überraschungen. So günstig haben Sie RC Drohnen, RC Autos oder RC Helikopter noch nirgendwo gesehen. Sogar unsere Hoverboards (in den Größen 6.5“, 8“ und 10“ und verschiedenen Farbvariationen), den neuesten Mobilitätstrend aus den USA, bieten wir Ihnen zu besonderen Preisen an.



Sie sind noch auf der Suche nach einem speziellen Weihnachtsgeschenk? Unsere Artikel eignen sich perfekt dafür. Machen Sie sich und Ihren Liebsten eine Freude zu Weihnachten mit einem ferngesteuertem Modell, einer Action-Cam oder einem Self Balance Board. Einen Vorgeschmack auf unsere Produktauswahl finden Sie online unter www.my-megastore.de.



Nehmen Sie Ihre Kinder, Freunde und Bekannte mit und genießen Sie dieses einzigartige und großartige Event mit uns. Es ist ganz bestimmt auch etwas für Sie dabei.







http://www.my-megastore.de



Nova Colonia Commerce GmbH

Roonstr. 80

50674 Köln

Deutschland



Geschäftsführer: Patricia Ugarte Ruiz

Handelsregister-Nr. HRB 81777

Amtsgericht Köln

USt-IdNr: DE297565821



Tel. +49 (0)221 16915199

Fax. +49 (0)221 16915198

M. +49 (0) 1523 3857650



www.my-megastore.de

www.dropshipping-paradise.de



Sparkasse KölnBonn

IBAN: DE96 3705 0198 1932 1187 95

BIC: COLSDE33XXX

Nova Colonia Commerce GmbH

Datum: 16.11.2016 - 17:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1425434

Anzahl Zeichen: 1741

Firma: Nova Colonia Commerce GmbH



Kommentare zur Pressemitteilung