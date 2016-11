Börsenmedien AG feiert 20 Jahre "DER AKTIONÄR"

(ots) - Am 18. November erscheint die Jubiläumsausgabe

von "Der AKTIONÄR". Mit der Titelstory "Rallye! Das sind die neuen

Favoriten" begeht die Börsenmedien AG den 20. Geburtstag von

Deutschlands großem Börsenmagazin.



Es waren wilde Zeiten, als 1996 die erste Ausgabe des

Börsenmagazins "DER AKTIONÄR" erschien. In vielen europäischen

Ländern liefen die Bürger Sturm gegen die Sparpläne der EU. Denn wer

beim Euro dabei sein wollte, musste seinen Haushalt in Ordnung

bringen und das bedeutete in vielen Fällen einen harten Sparkurs. In

den USA wurde Bill Clinton als Präsident wiedergewählt und Russland

stand kurz vor der Pleite. Die Telekom wagte den bis dato größten

Börsengang der europäischen Wirtschaftsgeschichte und erzielte mit

ihrer ersten Emission 20 Milliarden D-Mark. Viele Bundesbürger wagten

sich in dieser Zeit zum ersten Mal auf das Börsenparkett.



"Die vielen Börsenneulinge, aber auch alte Hasen auf dem Parkett

suchten damals nach Orientierung auf den internationalen

Aktienmärkten - und die bot und bietet DER AKTIONÄR. Unser Magazin

ist seit nunmehr zwei Jahrzehnten bekannt für hochwertige

Finanzberichterstattung und erfolgreichen Anlagestrategien", erklärt

Bernd Förtsch, Gründer und Inhaber der Börsenmedien AG. "Für uns war

es immer wichtig, hinter die Kulissen zu blicken und die künftigen

Stars an der Börse noch vor allen anderen zu entdecken." Markus

Horntrich, Chefredakteur des Magazins, fügt hinzu: "Unsere Leser

schätzen seit jeher unsere konkreten Anlageideen und Analysen,

angereichert mit vielen Charts, Statistiken und

Hintergrundinterviews. Informationen, mit denen man Geld verdienen

kann."



Auch zum 20jährigen Jubiläum sind die Zeiten nicht weniger

turbulent: Der überraschende Ausgang der Wahl in den USA, der Krieg

in Syrien oder die Diskussion um die Zukunft der Rente - es gibt



dutzende Themen, die die Menschen in Deutschland derzeit umtreiben.

Hinzu kommt die expansive Geldpolitik der EZB, durch die es kaum noch

Zinsen gibt. Die Aktie ist daher für viele Anleger wieder das Mittel

der Wahl geworden.



Mit einer aktuellen Druckauflage von 37.067 (IVW III/2016) und

einer verkauften E-Paper-Auflage von 13.253 (IVW: III/2016) gehört

der AKTIONÄR zu den führenden wöchentlichen Finanzmagazinen im

deutschsprachigen Raum und ist Pflichtblatt an den Börsen in

Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg und

Hannover. Die Börsenmedien AG setzt weiterhin auf das Medium Print

für hochwertige Berichterstattung und positioniert das Magazin als

Kernmedium für die weitere Entwicklung der Gruppe. So wird die

Homepage derzeit einem Relaunch unterzogen und es wird eine völlig

neue mobile App mit zahlreichen Interaktionsmöglichkeiten geben.

Damit setzt der Verlag seine Multi-Channel-Strategie unter der

starken Dachmarke "DER AKTIONÄR" weiter konsequent um. "Das Magazin

DER AKTIONÄR ist Kernmedium unserer Strategie. Aus diesem Grund haben

wir diesen Sommer einen umfassenden Relaunch des Heftes

durchgeführt", erklärt Thomas Eidloth, Leiter Marketing & Sales der

Börsenmedien AG. Der Erscheinungstag wurde im Zuge dieses Relaunchs

von Mittwoch auf Freitag verschoben, um die Zeit zwischen

Redaktionsschluss und Auslieferung zu verkürzen. Dadurch wurde der

Nutzwert des Printmagazins in Zeiten von Online und Mobile enorm

erhöht. Dennoch sind auch die Online- und Mobile-Kanäle von DER

AKTIONÄR unverzichtbare Informationsquelle für die Privatanleger

geworden.



Über DER AKTIONÄR:



DER AKTIONÄR ist das Wochenmagazin für Börse und private Finanzen

in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 1996 unterstützt DER

AKTIONÄR Anleger bei der Frage: "Was tun mit meinem Geld?" Jede Woche

erklärt und analysiert die Redaktion Aktien, Fonds, Anleihen, ETFs,

Zertifikate, Optionsscheine, Rohstoffe und Edelmetalle, gibt konkrete

Handlungsempfehlungen für Einsteiger und selbst entscheidende

Privatanleger.



Zudem beleuchtet die Redaktion Anlagestrategien bekannter

Börsenprofis und entwickelt eigene Handelsstrategien für systematisch

erfolgreiche Investments. Erfolgreiche Musterdepots ergänzen das

redaktionelle Angebot. Im Vordergrund steht immer der Nutzwert für

die Leser. Eine umfassende Nachverfolgung der Empfehlungen im

wöchentlichen Magazin und börsentäglich auf der Internetseite

www.deraktionaer.de sind daher selbstverständlich. Das profunde

Basisangebot im Magazin wird durch neue Medien wie E-Paper, mobile

Apps, Videos und den Internetauftritt optimal ergänzt.







