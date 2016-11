Zähne 2.0 – lückenloses Lächeln in nur einem Tag

Dauerhafter Zahnersatz innerhalb nur eines Tages dank der zahnmedizinischen Verfahren CEREC sowie Fast and Fix

(firmenpresse) - Köln im November 2016. Gesunde und schöne Zähne verleihen Attraktivität und Selbstbewusstsein. Zudem ermöglichen sie schmerzfreies Kauen und bilden somit die Grundlage für eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Zahnkrankheiten sowie Unfälle führen jedoch manchmal zu irreparablen Schäden oder Zahnausfall. In diesen Fällen benötigen Patienten professionellen Zahnersatz. Viele Menschen scheuen sich jedoch vor langwierigen Behandlungen beim Zahnarzt. Doch Dr. med. dent. Thea Lingohr MSc., Zahnärztin und Oralchirurgin aus Köln und Inhaberin der Zahnarztpraxis Dr. Lingohr & Kollegen, weiß, dass es für diese Bedenken in den meisten Fällen keinen Grund mehr gibt: „In der Vergangenheit haben Patienten, die einen Zahnersatz benötigten, mehrere stundenlange Zahnarztbehandlungen auf sich genommen. Dazu besteht heutzutage meist keine Notwendigkeit mehr. Dank des Einsatzes modernster Technik lässt sich ästhetischer, passgenauer sowie haltbarer Zahnersatz in nur einem Tag realisieren.“



Computergesteuerter Zahnersatz mit CEREC

Der Begriff CEREC® steht für CEramic REconstruction oder auch Chairside Economical Restoration of Esthetic Ceramics und bezeichnet eine zeitsparende und moderne Computer-Methode zur Zahnrekonstruktion, bei der Dr. Lingohr die keramische Einlagefüllung indirekt, also außerhalb des Mundes herstellt. „Mithilfe dieser Technik fertige ich innerhalb weniger Stunden Inlays, Onlays, Overlays, Veneers, Teilkronen sowie Kronen direkt am Behandlungsstuhl an. Anstelle einer oftmals unangenehmen konventionellen Abformung, bei der die Patienten auf einen Löffel mit Abdruckmasse beißen, erfolgt eine digitale Abformung“, so die Fachärztin. Hierbei fotografiert die Medizinerin den Zahn mithilfe einer intraoralen 3-D-Kamera. Der Computer errechnet aus den Daten dann ein 3-D-Modell der Zähne. Anhand dieses Modells konstruiert Dr. Lingohr den Zahnersatz am Computer. Anschließend erfolgt die Übermittlung dieser Daten an eine Schleif- und Fräsmaschine. Dieses Gerät schleift computergesteuert den Zahnersatz aus einem vorher ausgewählten, farblich zu den natürlichen Zähnen passenden Keramikblock heraus. Die Fachzahnärztin klebt dann das so gefräste Passstück mittels eines speziellen Klebeverfahrens ein. Der hierbei verwendete Kleber härtet unter UV-Licht aus, sodass Patienten ihre neue Keramikeinlagefüllung bereits am Behandlungstag belasten dürfen.





Therapiekonzept Fast and Fix

Das Fast-and-Fix-Verfahren stellt eine effektive Methode der Implantologie dar, bei der Patienten innerhalb eines Tages einen dauerhaften Zahnersatz erhalten und somit Zeit und Geld sparen. Die herkömmliche Versorgung mit Implantaten nimmt oft Monate in Anspruch, weil sich ein Knochenaufbau des Kieferknochens meist nicht umgehen lässt und die künstliche Wurzel über einen langen Zeitraum hinweg in den Kieferknochen einheilen muss. „Der aufwendige Knochenaufbau entfällt beim Einsatz des Fast-and-Fix-Verfahrens durch das winkelförmige Einsetzen der Implantate in den Knochen, da ich den noch vorhandenen natürlichen Kieferknochen nutze“, erläutert Dr. Lingohr und ergänzt: „Wissenschaftlichen Studien zufolge weisen Implantate, die Mediziner in den natürlichen Kieferknochen einsetzen, langfristig sogar eine höhere Erfolgsrate auf.“ Damit Patienten eine Sofortversorgung des zahnlosen Kiefers erhalten, fertigt Dr. Lingohr im Vorfeld des Eingriffes dreidimensionale Röntgenbilder an. Mit deren Hilfe analysiert sie die Mundsituation der Patienten und plant den anschließenden oralchirurgischen Einsatz detailliert. Optisch und funktional weisen die Implantate keine Unterschiede zu den natürlichen Zähnen auf. „Damit die Implantate dem Patienten lange erhalten bleiben, empfehle ich eine sehr gewissenhafte Mundhygiene sowie regelmäßige professionelle Zahnreinigungen, da eine nicht ausreichende Pflege der Implantate Entzündungen sowie Knochenabbau zur Folge haben kann. Diese können schlimmstenfalls zum Verlust des Implantats führen. Bei uns in der Praxis achten wir deshalb für unsere Patienten auf eine regelmäßige Prophylaxe und erinnern sie stets daran. So sind ein fester Biss und ein strahlendes Lächeln langfristig gesichert“, erklärt Dr. Lingohr abschließend.



Die Praxis Dr. Lingohr & Kollegen wurde 2011 gegründet. Das dreiköpfige Ärzteteam besteht aus hoch qualifizierten Spezialisten auf ihren jeweiligen Tätigkeitsgebieten. Das gesamte Team der Praxis Dr. Lingohr bietet eine umfassende und professionelle Behandlung sowohl in medizinischer als auch in ästhetischer Hinsicht. Inhaberin Dr. med. dent. Thea Lingohr MSc. verfügt über die zertifizierten Tätigkeitsschwerpunkte der Implantologie, Parodontologie und Ästhetischen Zahnheilkunde, den Master of Science (MSc.) in Parodontologie und Implantattherapie, Facharzt für Oralchirurgie und das Curriculum Implantologie. Zudem ist sie Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Orale Implantologie (DGOI), der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Zahnheilkunde (DGÄZ) und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK). In der Praxis spezialisiert sie sich daher auf die Behandlung der Patienten mit Zahnimplantaten, auf oralchirurgische Eingriffe und die Behandlung von Craniomandibulärer Dysfunktion (CMD). Vor Gründung ihrer eigenen Praxis war Dr. Lingohr bereits in der Privatambulanz am Universitätsklinikum Köln tätig, an dem sie auch ihre Ausbildung zum Facharzt für Oralchirurgie absolvierte. Neben ihrer Tätigkeit in der Praxis schreibt Dr. Lingohr zudem diverse Fachartikel für medizinische Fachzeitschriften, hält regelmäßig Vorträge zu ihren medizinischen Fachgebieten und widmet sich derzeit ihrer zweiten Promotion.

Praxis Dr. Lingohr & Kollegen

Praxis Dr. Lingohr & Kollegen

Dr. med. dent. Thea Lingohr MSc.

Zahnärztin & Oralchirurgin

Bonner Straße 207

50968 Köln



Tel.: 0221-93 45 45 1

Fax: 0221-93 45 57 5



Firma: Praxis Dr. Lingohr & Kollegen

Ansprechpartner: Dr. med. dent. Thea Lingohr MSc.

Stadt: Köln

Telefon: 0221-93 45 45 1



