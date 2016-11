Mit körperlicher Aktivität gegen Fatigue bei Multipler Sklerose

Kostenloses Poster zeigt Bewegungsübungen für Menschen mit Multipler Sklerose

Lähmende Müdigkeit und eine massive, meist unerklärliche

Erschöpfung sind bezeichnend für die am weitesten verbreitete

Begleiterscheinung bei Menschen, die an Multipler Sklerose (MS)

erkrankt sind: die Fatigue. Die Fatigue stellt eine wiederkehrende

oder eventuell auch längere Zeit anhaltende erhebliche Einschränkung

der vorher gewohnten Belastbarkeit dar. Betroffene fühlen sich

ausgelaugt, kraftlos und in ihrer Leistungsfähigkeit stark

eingeschränkt. Viele können ihren normalen Alltag kaum mehr

bewältigen. Mehr als 80 Prozent der Menschen mit MS leiden im Laufe

ihrer Erkrankung unter dieser Fatigue.(1) Für jeden Dritten ist sie

sogar das belastendste Symptom der MS.(1) Für gesunde Menschen ist

diese rasche Ermüdbarkeit jedoch oft nur schwer nachvollziehbar, da

sie nicht auf den ersten Blick sichtbar ist.



Bewegung verbessert das Körpergefühl



Die Erschöpfung lässt sich nicht völlig kurieren, wohl aber

lindern und dadurch auch ein besseres Körpergefühl erzielen: Entgegen

der früheren Empfehlung zur Schonung raten Experten heutzutage zu

körperlicher Aktivität, um der Müdigkeit Herr zu werden. Wichtig ist,

sich entsprechend des Fitness- und Gesundheitszustands zu fordern,

ohne sich zu überfordern. Es gilt: Schritt für Schritt im Rahmen der

individuellen Möglichkeiten. Oft reichen schon regelmäßige flotte

Spaziergänge aus. Wer sich zu Bewegung motiviert, wird schnell

merken, wie sich das Körpergefühl bessert und die Müdigkeit

nachlässt. Das neue "MS persönlich"*-Übungsposter bietet Atem- und

Bewegungsübungen, die den Einstieg in regelmäßige körperliche

Aktivität erleichtern. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Kölner

Personal-Trainer Florian Liebig entwickelt. Die Übungen können

unkompliziert zu Hause durchgeführt werden.



Kostenfrei bestellen und gezielt bewegen



Die Bewegungsübungen gegen die belastende Müdigkeit finden



Betroffene und Interessierte mit ausführlicher Beschreibung auf dem

neuen Übungsposter von "MS persönlich"*: "Bewegung gegen Fatigue -

Machen Sie mit!". Sämtliche Übungen können die Fitness steigern und

ganz einfach in den Alltag integriert werden, sollten aber im Vorfeld

mit Berücksichtigung auf Vorerkrankungen mit dem behandelnden Arzt

abgesprochen werden.



Das Poster kann kostenfrei bestellt werden:



- per E-Mail: service(at)ms-begleiter.de

- telefonisch: 0800 90 80 333 (Mo-Fr von 08.00-20.00 Uhr)

- per Post:

MS-Begleiter c/o Atlantis Healthcare Deutschland GmbH

Postfach 180241

60083 Frankfurt



*"MS persönlich" ist die Zeitschrift von "MS-Begleiter" - dem

Patienten Service Programm von Sanofi Genzyme. "MS persönlich"

richtet sich an alle Menschen mit MS, ihre Angehörigen und

Interessierte.



Über Sanofi



Sanofi ist ein weltweit führendes Gesundheitsunternehmen, das

therapeutische Lösungen erforscht, entwickelt und vermarktet,

ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Patienten. Sanofi ist in fünf

globalen Business Units organisiert: Diabetes und

Herzkreislauferkrankungen, General Medicines und Schwellenländer,

Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur und Merial.



Sanofi Genzyme, die globale Speciality Care Business Unit von

Sanofi, konzentriert sich auf die Entwicklung von wegweisenden

Behandlungen bei seltenen und komplexen Erkrankungen, um Patienten

und ihren Familien neue Hoffnung zu geben.



Genzyme® ist eine geschützte Marke der Genzyme Corporation.

Sanofi® ist eine geschützte Marke von Sanofi. Alle Rechte

vorbehalten.



Quelle: (1)Tedeschi G et al., J Neurol Sci 2007;263(1-2):15-19.



GZDE.MS.16.09.1080







