WirtschaftsWoche exklusiv mit Merkel/Obama-Papier zu Sozialer Marktwirtschaft, transatlantischer Zusammenarbeit und Freihandel

(ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident

Barack Obama plädieren vor dem Besuch Obamas in Deutschland in einer

gemeinsamen Erklärung für eine sozial verantwortliche

Marktwirtschaft, weltweiten Freihandel und eine noch engere und

breitere Zusammenarbeit Deutschlands und der USA. Der Doppelbeitrag

wird exklusiv in der nächsten Ausgabe der WirtschaftsWoche am Freitag

veröffentlicht.



"Eine Rückkehr in eine Welt vor der Globalisierung wird es nicht

geben", schreiben Merkel und Obama. Deutsche und Amerikaner müssten

die Möglichkeit ergreifen, "die Globalisierung nach unseren Werten

und Vorstellungen zu gestalten", heißt es in dem Papier. "Wir sind

unseren Unternehmen und unseren Bürgern - ja der gesamten

Weltgemeinschaft - verpflichtet, unsere Zusammenarbeit zu verbreitern

und zu vertiefen", fordern die Kanzlerin und der US-Präsident.



Beide plädieren vehement für das Handelsabkommen TTIP: "Aus der

gemeinsamen Überzeugung, dass Handel und Investitionen

Lebensstandards anheben, setzen wir uns für das wichtige Projekt der

Gründung einer Transatlantischen Handels- und

Investitionspartnerschaft ein. Es steht außer Frage, dass sowohl

deutsche als auch amerikanische Arbeitgeber und Arbeitnehmer,

Verbraucher und Landwirte von TTIP profitieren würden." Globale

Märkte und Produktionsketten seien immer mehr miteinander

verflochten: "Wir erleben, dass Entscheidungen in einem Land sehr

greifbare Auswirkungen in anderen Ländern haben. Um diesen

Herausforderungen zu begegnen, brauchen wir Regeln, wie sie derzeit

in TTIP verhandelt werden."



Demokratie, Recht und Freiheit seien die Basis für Kreativität und

Innovation und trieben die wirtschaftliche Entwicklung an. "Und

unsere beiden Länder bekennen sich dazu, dass die Soziale

Marktwirtschaft auch die Verantwortung für soziale Sicherheit,

Aufstiegschancen und qualitative Bildung für alle umfasst, ebenso wie



für eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur," heißt es weiter

in dem Papier, das die WirtschaftsWoche in Auszügen heute online

(www.wiwo.de) veröffentlicht.



