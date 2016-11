Brillen-Showrooms in Berlin und auf Deutschland-Tour

Am 20.11.2016 gibt es die preiswerten Visio Rx-Brillen bei einer für jeden zugänglichen Brillenparty im Brillen-Showroom in Berlin.

Billen-Show-Rooms bundesweit von brillenparty.de (Bildquelle: www.brillenparty.de)

(firmenpresse) - Am 20.11.2016 gibt es die preiswerten Visio Rx-Brillen bei einer für jeden zugänglichen Brillenparty im Brillen-Showroom in Berlin.

Eine gute Gelegenheit, sowohl ein schönes, hochwertiges und trotzdem erschwingliches Geschenk zu finden, sind die Brillen-Showrooms von Brillenparty.de Brillen, insbesondere Gleitsichtbrillen, kosten bei Optikern mit Ladengeschäft gut und gerne zwischen 800 und 1200 EUR. Die Visio-Rx-Brillen von Brillenparty.de räumen mit der Annahme auf, dass eine qualitativ gute Brille teuer sein muss und decken mit Gleitsicht, Fern- und Lesebrillen die Bedürfnisse der meisten Brillenträger ab. Spezialisiert ist der Hersteller auf die modernsten Freeform Gleitsichtbrillen mit breitestem Sehbereich und ultradünnen Gläsern. In den Brillen-Showrooms, die im kommenden Jahr deutschlandweit in vielen Städten stattfinden, können die preiswerten Brillen direkt anprobiert und auch direkt bestellt werden, die sonst nur bei privat organisierten Brillenpartys zu bekommen sind.

Geschäftsführer Lorenz Schrader ist bei manchen Showroom-Veranstaltungen persönlich vor Ort und erzählt: "Es ist eine tolle Art der Freizeitgestaltung. Wir haben sehr viele Interessierte, die uns schreiben, dass sie sich vor Ort ein Bild davon machen wollen, wie so eine Brillenparty abläuft. Also haben wir mit den Showrooms öffentliche Brillenparty organisiert. Sie sind eine perfekte Gelegenheit sich selbst von der hervorragenden Qualität der Brillen zu überzeugen. Nach dem Besuch eines unserer bundesweiten Brillen-Showrooms weiß man dann, dass Design und Qualität stimmen, bevor Freunde zur eigenen Brillenparty eingeladen werden."

Aber was genau ist eine Brillenparty?

Fast jeder kennt Tupper-Parties - jetzt wird es Zeit für eine neue Art dieser geselligen Shoppingabende daheim. Brillenpartys mit den Brillen von Visio Rx sind wie gemacht für die gesellige Jahreszeit zu Hause und zudem der neuste, auch Berliner Partytrend. Eingeladene Freunde und Bekannte können auf den Brillenparties aus 250 unterschiedlichen Fassungen auswählen und ihre persönliche Traumbrille finden. Die Brillenparty-Kunden können die Eigenheiten des einzelnen Designs, egal, ob flippig, exotisch oder seriös, in ihrer alltäglichen Umgebung testen und mit den gewohnten Outfits abstimmen.

Dabei ist nicht nur das Design der Brillen entscheidend. Die Gleitsicht-Brillen verfügen durchgehend über das extra breite Sichtfeld der modernen Freeform Gläser und sind bis zu einem hohen Index für supra-dünne Gläser verfügbar. Durch die enthaltene Premium-Lotus-Beschichtung bleiben die Brillen länger sauber und sind leicht zu reinigen. Ebenfalls werden günstige Spezialversionen angeboten wie z.B. die Easy-Start Gläser, die Anfängern einen leichten Einstieg in die Welt der Gleitsichtbrillen ermöglichen.

Daten für die öffentliche Berliner Brillenparty:

Sonntag 20.11.2016 14:00-18:00 Uhr

Restaurant Bombay (gleich neben dem Friedrichstadt-Palast)

Friedrichstraße 1006c, 10117 Berlin

Weitere Showrooms finden Sie mit den entsprechenden Daten unter: www.brillenparty.de

Pressekontakt: artcontact pr & marketing, Frau Uta Boroevics, Schönhauser Allee 12, 10119 Berlin, E-Mail: ub(at)agentur-artcontact.de Tel. 030 20 62 22 09 http://www.pr-artcontact.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.brillenparty.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das 2011 gegründete Unternehmen expandiert weltweit mit Shops in den USA, Kanada, Italien, Frankreich, Niederlande, Schweiz und Spanien. Seit 2015 setzt es sich auch in Deutschland unter Leitung des europäischen Geschäftsführers Lorenz Schrader mit einem bekannten Home-Party-Konzept durch. Innerhalb privater Veranstaltungen werden den Gästen hochwertige und günstige Fassungen vorgestellt. Durch biometrische Gesichtsvermessung mithilfe von Fotos werden die vergleichsweise preiswerten Brillen passgenau an die Gesichtsform der Kunden angepasst.

Dies ist eine Pressemitteilung von

brillenparty.de

PresseKontakt / Agentur:

artcontact pr & marketing

Uta Boroevics

Schönhauser Allee 12

10119 Berlin

uta.boroevics(at)pr-artcontact.de

030 20622209

http://www.pr-artcontact.de/



Datum: 16.11.2016 - 18:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1425471

Anzahl Zeichen: 3645

Kontakt-Informationen:

Firma: brillenparty.de

Ansprechpartner: Lorenz Schrader

Stadt: Wuppertal

Telefon: 030 40 50 43 46





Diese Pressemitteilung wurde bisher 24 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung