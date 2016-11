Costa Crociere stellt auf der Kreuzfahrt-Jobmesse "Connect" in Berlin neuen Ausbildungsweg vor (FOTO)

Im Rahmen der Kreuzfahrt-Jobmesse "Connect" in Berlin stellt Costa

Crociere interessierten Bewerbern morgen, am 17. November, eine neue

Ausbildungsmöglichkeit im Kreuzfahrtsektor vor. Die italienische

Reederei und die neugegründete "Academy For Advanced Training in

On-Board Hospitality" werden zukünftig zusammen junge Talente im

Hotelfach an Bord fördern. Die Schüler der in Genua ansässigen

Akademie werden die lange Tradition italienischer Hotellerie von der

Pike auf lernen. Die Akademie, deren Ausbildung EU-Bürgern offen

steht, ist das erste Institut in Italien, das sich exklusiv auf die

Ausbildung von Fachkräften der Passagier- und Kreuzfahrtschifffahrt

spezialisiert.



"Es liegt uns am Herzen junge Talente zu fördern und sie auf ihrem

Ausbildungsweg zu begleiten. Für uns ist die 'Academy For Advanced

Training in On-Board Hospitality' ein idealer Partner und wir freuen

uns auf die künftige Zusammenarbeit", so Neil Palomba, Präsident

Costa Crociere. "Von 2006 bis 2015 haben wir über 1.600 neue Costa

Mitarbeiter eingestellt. Dank der Akademie können wir dieses

Engagement weiter vorantreiben, zumal wir unsere Flotte um zwei

Kreuzfahrtschiffe in 2019 und 2021 erweitern werden."



Die Ausbildungsangebote für Kreuzfahrtpersonal richten sich an

Köche, Bäcker, Konditoren, Guest Relations Mitarbeiter und weitere

Berufsgruppen im Servicebereich. Die Studienzeit beträgt 1 ½ Jahre

inklusive Bord-Praktika. Insgesamt werden vier Kurse angeboten. Der

erste Kurs beginnt bereits im Februar 2017 und richtet sich an

Konditoren und Bäcker. 22 Studienplätze stehen hier zur Verfügung. 70

Prozent der Absolventen werden nach erfolgreichem Abschluss von Costa

übernommen. Für die weiteren drei Kurse im Kreuzfahrtbereich gibt es

insgesamt 60 Plätze (20 pro Kurs). Weitere Informationen zur neuen

Ausbildungsmöglichkeit unter www.career.costacrociere.it.









