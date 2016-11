BERICHT "THE EVOLUTION OF FINANCIAL SERVICES: Traditional. Challenger. Disruptor."

(ots) -



Der neueste Bericht THE EVOLUTION OF FINANCIAL SERVICES:

Traditional. Challenger. Disruptor. (http://bit.ly/2fu7L0F) wurde

jüngst vom Herausgeberteam von Customer Experience Exchange for

Financial Services veröffentlicht und umfasst Interviews, Artikel und

Stellungnahmen derjenigen Organisationen, die eine reale Auswirkung

auf die Finanzdienstleistungsbranche haben. Dazu gehören:



- Head of Operations, AXA Business Insurance

- Marketing Director, Direct Line Group

- Managing Director, Metro Bank

- Chief Operating Officer, Atom Bank

- Customer Service Director, Euroloan Group



Lesen Sie den vollständigen Bericht hier >> http://bit.ly/2fu7L0F

<<



Der Bericht betont, dass es für Finanzdienstleistungsunternehmen

Zeit ist, die Kunden in den Mittelpunkt des Geschäfts zu rücken, und

er nimmt einige der wichtigen Strategien unter die Lupe, mit denen

diese Marken erfolgreich eine anhaltend positive Kundenerfahrung in

einer zunehmend komplexen Digitalwelt bieten.



Kimia Allahverdi, Leiterin des Customer Experience Exchange for

Financial Services sagte: "Heute gilt mehr denn je: Die

Finanzdienstleistungsbranche steht realen Herausforderungen

gegenüber, die nicht nur von zunehmenden Kundenerwartungen und

-anforderungen herrühren. Abgesehen von weiteren Einschränkungen

durch die regulatorischen Rahmenbedingungen rühren sie, was

entscheidend ist, auch von Organisationen her, die nun gegeneinander

und um jeden einzelnen Kunden kämpfen. Und jetzt kommt es ganz auf

die Kundenerfahrung an!"



Sie fügte hinzu: "Der Bericht nimmt einige der wichtigen

Strategien unter die Lupe, die von den Marken Traditional, Challenger

und Disruptor eingesetzt werden, um in einer zunehmend komplexen

Digitalwelt eine anhaltend positive Kundenerfahrung zu bieten, und

untersucht, wie die Strategien implementiert werden."





Verbraucher sind heutzutage informiert; sie haben eine Stimme; sie

wissen, was sie wollen, und sind im Grunde die treibende Kraft in der

Branche. Daher ist die Fähigkeit zur Bereitstellung einer nahtlosen

Kundenerfahrung in einer zunehmend vernetzten Multikanalwelt

inzwischen die höchste Priorität für den Finanzdienstleistungssektor

und ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal in einem gesättigten

Markt >> http://bit.ly/2fu7L0F <<



THE EVOLUTION OF FINANCIAL SERVICES: Traditional. Challenger.

Disruptor. (http://bit.ly/2fu7L0F) wurde im Vorfeld des Customer

Experience Exchange for Financial Services (21. - 22. Februar 2017,

London) erstellt. Finden Sie heraus, wie Sie sich am Exchange

beteiligen können, und kontaktieren Sie das Team per E-Mail direkt

unter exchangeinfo(at)iqpc.com oder telefonisch unter

+44(0)207-368-9484.



Original-Content von: IQPC, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

IQPC

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.11.2016 - 18:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1425486

Anzahl Zeichen: 3108

Kontakt-Informationen:

Firma: IQPC

Stadt: London





Diese Pressemitteilung wurde bisher 123 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung