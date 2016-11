Corvia Medical gibtäußerst positive Einjahres-Daten aus klinischer Studie REDUCE LAP-HF bekannt

(ots) - Corvia Medical, Inc., ein privat

geführtes Medizintechnikunternehmen, das erstklassige strukturelle

Geräte für das Herz entwickelt, veröffentlichte heute die

Einjahres-Folgedaten aus der klinischen Studie REDUCE LAP-HF seines

InterAtrial Shunt Device (IASD®). Das IASD ist das weltweit erste

Transkatheter-Gerät zur Behandlung von Herzinsuffizienz mit

erhaltener Ejektionsfraktion (Heart Failure with preserved Ejection

Fraction oder HFpEF), die früher als diastolische Herzinsuffizienz

bezeichnet wurde. Die Daten wurden im Rahmen der

Late-Breaking-Sitzungen bei den American Heart Association Scientific

Sessions 2016 veröffentlicht.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161110/437886LOGO



"Patienten mit Herzversagen im Kontext einer erhaltenen

Ejektionsfraktion stehen derzeit nur wenige - wenn überhaupt -

effektive Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Insofern besteht

ein erheblicher unerfüllter klinischer Bedarf an wirksamen Konzepten,

um die Lebensqualität dieser Patienten zu verbessern", erklärte Prof.

David Kaye, Direktor der Kardiologie-Abteilung am Baker IDI Heart and

Diabetes Institute und leitender Kardiologe im The Alfred Hospital in

Melbourne, Australien. "Erhöhter linksatrialer Druck ist einer der

Hauptfaktoren für die Symptome einer Herzinsuffizienz. Das Corvia

IASD System ist entwickelt worden, um die kontinuierliche und

dynamische Dekompression des linken Atriums zu erleichtern. Dadurch

wird die körperliche Belastbarkeit und die Lebensqualität von

Patienten mit HFpEF verbessert. Die überzeugenden Einjahres-Daten

zeigen den nachhaltigen Nutzen und ein klares Leistungsversprechen

dieser bahnbrechenden Technologie."



Die Ergebnisse der fortlaufenden Studie mit 64 Patienten

bestätigen ein gutes Sicherheitsprofil, dauerhafte Geräteleistung

(Blutfluss vom linken zum rechten Atrium) und klinisch



bedeutungsvolle, patientenorientierte Resultate, zu denen weniger

Herzinsuffizienz-Symptome, bessere körperliche Leistungsfähigkeit und

eine wesentliche Verbesserung der Lebensqualität zählen. Die

wichtigsten Punkte sind unter anderem:



- Mediane funktionelle Klassifikation gemäß der New York Heart

Association (NYHA) verbesserte sich von 3 auf 2 (p<0,001);

- Durchschnittlicher Wert der Lebensqualität (Fragenkatalog Minnesota

Living with Heart Failure) verbesserte sich um 15 Punkte von 49 auf

34 (p<0,001);

- Durchschnittliche Sechs-Minuten-Gehstrecke verbesserte sich um 30

Meter, von 331 Meter auf 363 Meter (p=0,001);



"Die Präsentation dieser Einjahres-Daten bei der AHA ist ein

weiterer spannender Meilenstein für Corvia", sagte Jan Komtebedde,

Senior Vice President und Chief Medical Officer von Corvia Medical.

"Wir sind zuversichtlich, dass die nachfolgenden Langzeitergebnisse

weiterhin statistisch signifikante und - was noch wichtiger ist -

klinisch bedeutungsvolle Resultate demonstrieren werden, denn wir

wollen die Lebensqualität von unter Herzinsuffizienz leidenden

Patienten auf der ganzen Welt verbessern."



Über das InterAtrial Shunt Device (IASD®)



Das InterAtrial Shunt Device (IASD) ist das weltweit erste

Transkatheter-Gerät, das in der Europäischen Union zur Behandlung von

Herzinsuffizienz mit erhaltener oder leicht reduzierter

Ejektionsfraktion (HFpEF) zugelassen ist. Nachdem eine kleine Öffnung

im atrialen Septum geschaffen wird, setzt man das IASD-Implantat ein,

das einen Verbindungskanal zwischen dem linken und rechten Atrium

(Herzvorhof) bildet. Dadurch wird eine Dekompression des linken

Atriums sowohl im Ruhezustand als auch bei körperlicher Aktivität

ermöglicht, um den linksatrialen Druck zu verringern. Indem eine

kontinuierliche und dynamische Dekompression des linken Atriums

ermöglicht wird, zielt der Einsatz des IASD darauf ab, die

Herzinsuffizienz-Symptome und die Lebensqualität zu verbessern,

Krankenhausaufenthalte aufgrund von Herzinsuffizienz zu verringern

und die gesamte Kostenbelastung zur Behandlung von

Herzinsuffizienz-Patienten zu reduzieren. Weitere Informationen

finden Sie unter http://treatmyheartfailure.com/. Das IASD steht in

den Vereinigten Staaten nicht für den kommerziellen Vertrieb zur

Verfügung.



Über Corvia Medical, Inc.



Corvia Medical, Inc., ehemals DC Devices Inc., widmet sich der

Aufgabe, die Behandlung von Herzinsuffizienz durch erstklassige

strukturelle Transkatheter-Herzgeräte zu revolutionieren. Das privat

geführte Unternehmen wird von Third Rock Ventures, General Catalyst

Partners, AccelMed, Lumira Capital und einem ungenannten

strategischen Investor unterstützt. Weitere Informationen finden Sie

unter http://corviamedical.com/.







Pressekontakt:

Jennifer Fitzgerald

+1-484-678-5018

jen(at)sprigconsulting.com



Original-Content von: Corvia Medical, Inc., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Corvia Medical, Inc.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.11.2016 - 19:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1425488

Anzahl Zeichen: 5380

Kontakt-Informationen:

Firma: Corvia Medical, Inc.

Stadt: New Orleans





Diese Pressemitteilung wurde bisher 115 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung