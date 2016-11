Ehemaliger Direktor der New Yorker Börse wird als CEO von Conotoxia, Inc. angekündigt

Conotoxia, Inc., eine nordamerikanische Tochtergesellschaft der

Cinkciarz Group - einer der europäischen Marktführer im

Online-Wechselkursmarkt - die in Erwägung zieht, ihren

nordamerikanischen Kunden innovative Geldtransferdienstleistungen

anzubieten, hat die Ernennung von Paul Finnegan zum Chief Executive

Paul Finnegan begann seine Karriere an der Chicago Board Options

Exchange (CBOE). Zu seinem beruflichen Hintergrund zählen die

folgenden Positionen: Direktor des Bereichs Internationale

Geschäftsentwicklung bei der CBOE, Geschäftsführer für Marketing bei

der Chicago Board of Trade, Direktor für Retail-Derivate bei E*Trade

Financial, Senior Vice President bei NYSE Euronext und Co-CEO der

NYSE Arca Options Exchange, Chief Executive Officer bei Livevol Inc.

"Cinkciarz ist über die Einführung innovativer

Finanzdienstleistungen im US-amerikanischen Markt begeistert. Wir

sind überzeugt, dass Herr Finnegans gewaltiger beruflicher

Hintergrund in den Bereichen Technologie und Finanzdienstleistungen

uns in der nächsten Entwicklungsphase unserer Aktivitäten

unterstützen wird," kommentierte Marcin Pioro, Eigentümer der

"Ich bin außerordentlich optimistisch über die Aussichten und

Chancen für die Lancierung innovativer Geldtransfer-Dienstleistungen

in Nordamerika durch Conotoxia. Aufgrund des Erfolgs der

Cinkciarz-Marke in Europa hat Conotoxia, Inc. eine beispiellose

Chance, seine Technologie und Expertise zur Lancierung seiner

Dienstleistungen in den USA zu nutzen. Wir haben eine Reihe von

Wettbewerbsvorteilen, die uns deutlich von anderen Anbietern von



Geldtransfer-Dienstleistungen unterscheiden, und die Zukunft für

unser Geschäftsmodell sieht vielversprechend aus," sagte Herr

Cinkciarz ist ein mehrfacher Gewinner der weltweiten

Bloomberg-Rankings. Das auf Devisengeschäfte spezialisierte

Unternehmen wurde vom Magazin Forbes zum "Player of the Year" 2016

gewählt. Bloomberg Businessweek Poland kürte den Cinkciarz-CEO Marcin

Pioro zudem zum besten Manager des Jahres 2015. Laut Reuters tritt

das Unternehmen auf dem polnischen Wechselkursmarkt zudem äußerst

dominant auf. Das in der Presse am ausführlichsten behandelte

Ereignis war die Unterzeichnung eines Sponsoringvertrages mit dem

