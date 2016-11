Mitteldeutsche Zeitung: nach den Pöbeleien des türkischen Außenministers

(ots) - In ihrer Heftigkeit ist die Szene ungewöhnlich.

Doch sie steht für einen Trend: Die Machos erleben eine

Hochkonjunktur. Typen, die autoritär auftreten und handeln. Die auf

diese Weise ihre Macht nach innen zementieren und nach außen

demonstrieren wollen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan

will sein Volk auch dadurch hinter sich versammeln, dass er sich als

Kämpfer gegen die angeblich unbotmäßige Einmischung der EU in

Menschenrechtsfragen inszeniert. Der russische Präsident Wladimir

Putin geht im Hang zu egomanischer und nationaler Großmannssucht so

weit, dass die Regierung in Moskau sich vom Internationalen

Strafgerichtshof in Den Haag abwendet.







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.11.2016 - 19:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1425493

Anzahl Zeichen: 963

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 116 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung