Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert: Gefährliche Gerichtsflucht

(ots) - Russland will nicht mehr mit dem Internationalen

Strafgerichtshof zusammenarbeiten. Der Grund könnte in den

Untersuchungen zum Ukraine-Konflikt liegen, die jetzt in Den Haag

angekündigt wurden.



Mit dem Widerruf, der von Kremlchef Wladimir Putin höchstselbst

angeordnet wurde, befindet sich Russland in bester schlechter

Gesellschaft. Auch die Weltmacht USA hat dem Tribunal längst die

kalte Schulter gezeigt - eine Geste übrigens, an der ein viel zu früh

als Friedensnobelpreisträger geehrter Präsident Barack Obama nichts

änderte. China als weiteres zu Weltmacht strebendes Land hat den

Gründungsvertrag von Rom zwar unterzeichnet, aber nicht ratifiziert.



Auch immer mehr Länder Afrikas gehen auf Distanz zum

Strafgerichtshof, weil sie sich benachteiligt fühlen. Immer stünden

nur sie am Pranger, sogar Vorwürfe von "Kolonialismus" per Justiz

wurden laut.



Wenn die 120 Mitgliedstaaten des Internationalen Gerichtshofs bei

ihrer derzeitigen Vollversammlung nicht doch noch eine Lösung finden,

ist die Institution am Ende ihres Lateins, da kann man den

Gerichtshof auch auflösen. Für die weltweite Verfolgung von

Kriegsverbrechen und Verstößen gegen die Menschenrechte wäre das

eine ganz schlechte Nachricht.



Man stelle sich nur mal vor, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die

Alliierten aus eigennützigen Motiven heraus verkündet hätten, keine

Lust auf die Bestrafung von nationalsozialistischen Mördern und

Helfershelfern zu haben. Undenkbar!



Doch seit 1945 hat sich die Welt weitergedreht und leider nicht

immer nur zum Guten. Die Krise internationaler Einrichtungen und

Gremien erlebt gerade im Zeitalter der Globalisierung eine

gefährliche Zuspitzung: Der Weltsicherheitsrat blockiert sich meist

selbst; die UN-Vollversammlung fasst Beschlüsse, an die sich kaum

einer hält; die Europäische Union driftet auseinander.





Bislang konnten Diktatoren und Gesetzesbrecher nur sicher sein,

wenn sie im eigenen Land blieben. Künftig könnten sie wieder ruhiger

schlafen







