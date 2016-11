Mittelbayerische Zeitung: US-Team fehlt Konstanz / Kommentar zu Jürgen Klinsmann

(ots) - Läuft es bei einer Mannschaft nicht rund, dann

steht meist der Trainer als erster ganz oben auf der Abschussliste.

Das sind für gewöhnlich die Mechanismen im Profifußball. "Die

schlimmste Niederlage in meinen fünf Jahren als US-Coach" dürfte wohl

auch Jürgen Klinsmanns letzte Pleite als Nationaltrainer der

Vereinigten Staaten gewesen sein. Und groß beschweren könnte sich der

ehemalige Bundestrainer darüber auch nicht wirklich. Denn sein

Trainerstuhl wackelt nicht zum ersten Mal. Es sei keine klare Linie

zu erkennen, nicht bei der Zusammenstellung des Kaders, nicht bei der

Aufstellung bei den Spielen, monieren seine Kritiker. Und ganz so

Unrecht haben sie damit auch nicht. Denn seit der Weltmeisterschaft

2014, bei der Belgien die Klinsmann-Elf im Achtelfinale stoppte,

gleicht die Formkurve der US-Boys einer Achterbahn. Dabei hatte

Klinsmann selbst die Messlatte hochgelegt, mit dem Ziel dauerhaft im

Konzert der Großen mitzumischen. Doch die Euphorie ist längst der

Realität gewichen. Jetzt steht sogar die WM-Quali auf der Kippe. Dass

da in den USA die Alarmglocken schrillen, ist wenig überraschend. Und

vielleicht ist ja am Ende ein Tapetenwechsel für beide Seiten von

Vorteil.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.11.2016 - 20:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1425501

Anzahl Zeichen: 1581

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung