COP22: Bundesregierung unterstützt die Etablierung des Global Landscapes Forum in Bonn (FOTO)

Große Veranstaltung im Rahmen der Klimaverhandlungen stärkt die

Rolle als Drehscheibe für Verpflichtungserklärungen zu Schutz und

Erhaltung natürlicher Ressourcen - von Wald, Agrarflächen,

Wasserwegen und Siedlungen.



Die deutsche Bundesregierung gab heute vor über 600 Teilnehmern

des Global Landscapes Forum (GLF) in Marrakesch bekannt, die

Veranstaltungsreihe des Forums, für die kommenden vier Jahre in Bonn

zu unterstützen. Das GLF ist ein Zusammenschluss von Vertretern aus

Wirtschaft, Regierungen, Zivilgesellschaft und führenden Köpfen

indigener Völker, die sich für nachhaltige Entwicklung einsetzen.



Das deutsche Umweltministerium und das Ministerium für

wirtschaftliche Zusammenarbeit werden das GLF gemeinschaftlich im

Laufe der kommenden vier Jahre in Bonn, dem Zentrum für

internationale Entwicklung, fördern. Die Aktionsplattform soll 2017

erstmals in Bonn tagen.



Andere Regierungen und Organisationen haben bereits angekündigt,

das GLF in seiner operativen Arbeit und bei regionalen

Veranstaltungen, öffentlichen Initiativen und Engagements mit

weiteren Mitteln unterstützen zu wollen. Das GLF soll Programme für

Aufforstung und Sanierung erweitern sowie innovative Ideen zum

Erreichen der Nachhaltigen Entwicklungsziele fördern und die

Herausforderungen des Klimawandels lösen.



Das GLF dient schon heute als Plattform für Zusagen aus Politik

und Wirtschaft, um 148 Millionen Hektar geschädigter Flächen in

Afrika, Asien und Lateinamerika zu sanieren. Das Ziel ist, bis 2020

diese Fläche weltweit auf 400 Millionen Hektar zu erhöhen.



Das GLF wurde 2013 in Warschau durch das Center for International

Forestry Research (CIFOR), Weltbank und UNEP initiiert, um eine

wissenschaftlich basierte, sektorenübergreifende und unabhängige

Plattform für Wissensaustausch und die Entwicklung von Initiativen zu



gründen, die widerstandsfähigere, vielfältige, angemessene und

produktive Landschaften aufbauen - ein Konzept, das Wald,

Landwirtschaft, Wasserwege und Siedlungen einschließt.



Die Popularität und die Reichweite von GLF hat rasant zugenommen.

Bisher war es hauptsächlich ein Teil des Rahmenprogramms bei

Konferenzen zur Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen

(UNFCCC). In weiterer Folge wurden zwei Konferenzen in London zur

Finanzierung von nachhaltiger Entwicklung abgehalten.



Mit einem neuen Online Kartografie Programme startet das GLF eine

Initiative zur Beobachtung von über 40 Jahren Entwaldung und

Wiederaufforstung in den Wäldern von Borneo. Dabei verknüpft das

Programm Informationen über Unternehmen, die für die Entwaldung

verantwortlich sind und ermöglicht damit erstmalig direkte

Einflussnahme auf deren Nachhaltigkeitsstrategien.



Dr. Barbara Hendricks, die deutsche Bundesministerin für Umwelt,

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, sagte dazu: "Seit seiner

Gründung 2013 hat das Global Landscapes Forum eine führende Rolle

beim weltweiten Schutz bedrohter Landschaften übernommen. Die

Organisation verbindet den Kampf gegen den Klimawandel und die Agenda

für nachhaltige Entwicklung auf eine ausgewogene, ergebnisorientierte

Weise. Das spiegelt auch Deutschlands Ansatz in der Entwicklung gut

wieder; gleichzeitig ist der Standort Bonn hervorragend geeignet,

profiliert sich die Stadt doch gerade als Zentrum für Organisationen

der Entwicklungszusammenarbeit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit

mit dem GLF in den kommenden vier Jahren."



Peter Holmgren, Generaldirektor des Zentrums für

Forstwissenschaften, das mit der Koordination des GLF betraut wurde,

sagte: "Wir möchten der deutschen Bundesregierung danken, dass sie

dem GLF diesen großen Schritt nach vorne ermöglichte. Das GLF ist

einzigartig, weil Führungspersönlichkeiten von indigenen Völkern und

Nationalstaaten aufeinandertreffen, ebenso wie Bauern und Investoren,

NGOs und große Unternehmen zu einem offenen Meinungsaustausch unter

einem Dach zusammenkommen, um voneinander zu lernen. Die Popularität

dieses Zugangs steigt weltweit und unser neues Zentrum in Bonn wird

einen wesentlichen Impuls aussenden. Es mag ambitioniert sein, aber

wir möchten die Botschaft der Landschaften in den nächsten Jahren an

Milliarden von Menschen senden."



Erik Solheim, Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms, sagte:

"Unser Management globaler Landressourcen spielt eine Schlüsselrolle

bei der Bewältigung der Klimakrise und dem Schutz der Biodiversität.

Mit dem Inkrafttreten des Klimaabkommens von Paris braucht die Erde

eine mutige Agenda, die die Kraft der Veränderung mit sich bringt -

das Global Landscapes Forum spielt dabei eine maßgebliche Rolle. Hier

finden wir Lösungen und tauschen uns darüber aus".



Bis zu 8.500 Menschen aus 110 Ländern haben an den Veranstaltungen

des GLF teilgenommen, darunter 45 Minister sowie Staats- und

Regierungschefs, 73 führende akademische Institutionen, 163

zivilgesellschaftliche Organisationen, 92 globale Banken und

Unternehmen sowie 130 Medienorganisationen. Das Forum erreichte

bisher mehr als 24 Millionen Menschen online und mehr als 345

Universitäten, Regierungen, Unternehmen, Banken,

zivilgesellschaftliche Organisationen sowie Gruppen indigener Völker

und Gemeindegruppierungen, die aktiv daran teilnehmen.



Das GLF formierte sich 2013, als zwei frühere internationale

Ereignisse - Forest Day und Agriculture Day - zusammengelegt wurden,

und wurde dank der Unterstützung durch das Umweltprogramm der

Vereinten Nationen, der Weltbank und der Credit Suisse von CIFOR mit

Sitz in Jakarta koordiniert.







Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Sebastian Hesse, Big Bang & Whisper (PR Agentur GLF)

Tel. +49 30 69202499, glf(at)bigbangandwhisper.com



Stephan Gabriel Haufe, Pressesprecher, Bundesministerium für Umwelt,

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Tel. +49 170 6692183,

StephanGabriel.Haufe(at)bmub.bund.de



Weiterführende Informationen und Bildmaterial finden Sie auch unter

http://news.cision.com/de/global-landscapes-forum



