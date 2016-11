Rheinische Post: Hoffnungsträger a. D.



Kommentar Von Michael Bröcker

(ots) - Es wirkt wie ein Dokument ferner Tage, wenn man

sich heute die Antrittsrede des Präsidenten Barack Obama aus dem Jahr

2009 durchliest. Da stand der Vertreter einer neuen Generation auf

den Stufen des Kapitols. Drei Millionen US-Bürger hörten vor Ort zu,

so viele wie nie. Hoffnung müsse über Angst, Einigkeit im Ziel über

Zwietracht siegen, rief der erste schwarze Präsident in der

US-Geschichte seinem Volk zu. Amerikas Gründer hätten die Nation als

etwas Größeres angesehen als die Summe der einzelnen Begierden.

Barack Obama wollte das Land einen. He couldn't. Heute sind die USA

tiefer gespalten als je zuvor. Im Wahlkampf erlebte die Welt einen

verbalen Bürgerkrieg. Ein gelähmtes Land. Ja, in Obamas Amtszeit

wurden Millionen Jobs geschaffen, die Wirtschaft wurde aufgepäppelt,

erstmals haben Millionen US-Bürger eine Krankenversicherung. Das wird

bleiben. Aber die Ungleichheit zwischen Gewinnern und Verlierern der

Globalisierung ist groß. Der neue Präsident, dem Respekt

entgegengebracht werden muss, ohne die Grundwerte der

Mitmenschlichkeit zu verraten, muss diese Herausforderung angehen.

Eine Herkulesaufgabe.







