Rheinische Post: Jeder kocht im Netz

sein eigenes Süppchen



Kommentar Von Birgit Marschall

(ots) - Erst kürzlich hatte die EU-Kommission in ihrem

Fortschrittsbericht zur Digitalisierung festgestellt, dass

Deutschland im Ländervergleich vor allem auf zwei Feldern

hinterherhinkt: beim Ausbau des schnellen Internets und beim

E-Government. Nur 19 Prozent aller deutschen Internetnutzer würden

die vorhandenen digitalen Verwaltungsangebote nutzen. Die größte

Volkswirtschaft der EU landete damit nur auf Platz 18 von 28. Obwohl

es eine E-Government-Strategie seit fast zehn Jahren gibt, hat

Deutschland den Umstieg von der analogen zur digitalen Verwaltung

längst nicht geschafft. Viele Minister haben viele schöne Worte

verloren und schöne Programme aufgelegt, aber die Bürger haben sie

damit bisher nicht mitgenommen. Das dürfte am falschen Marketing,

fehlenden Erklärungen und dem in Deutschland besonders verbreiteten

Misstrauen gegenüber der IT-Sicherheit liegen - und sicher auch an

der föderalen Struktur. Jede Kommune, jedes Land und der Bund kochen

ihr eigenes Süppchen, wenn es um das Online-Angebot geht. Daher ist

es sinnvoll und überfällig, dem Bürger über einen Portalverbund von

Bund, Ländern und Kommunen einen einfachen, direkteren Zugang zu

allen Online-Verwaltungsleistungen zu verschaffen.







