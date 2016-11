BERLINER MORGENPOST: Detailversessene Regierung / Leitartikel von Joachim Fahrun

(ots) - Eines muss man den rot-rot-grünen Koalitionären

lassen: Sie haben verhandelt bis zur Erschöpfung. Kaum jemals haben

so viele Politiker so lange und im Detail über die Zukunftsstrategie

für die Stadt gerungen wie Sozialdemokraten, Linke und Grüne. Der

ernsthafte Wille, die Probleme der Stadt anzupacken, ist sicher da im

neuen Bündnis. Viele Entscheidungen sind schlicht notwendig. Und

dennoch fühlt man sich an "Wünsch dir was" erinnert, wenn man die

lange Liste der Büros, Koordinatoren, Beauftragten und Aufträge

anschaut, die Rot-Rot-Grün aufgeschrieben hat. Der Staatssektor wird

aufgepumpt. Wenig ist zu lesen über die entscheidende Frage, wer wie

Berlins Wirtschaftswachstum vorantreiben soll, ohne das sich die

vielen schönen Pläne nicht realisieren lassen.



