Westfalenpost: Obama-Besuch: Einstiger Hoffnungsträger kommt als Seelsorger

(ots) - Im Jahr 2008 feierten ihn 200.000 Menschen an der

Berliner Siegessäule wie einen Messias. Acht Jahre später blickt

Deutschland mit einer Mischung aus Ernüchterung, Anerkennung und

Zweifel auf Obama. Was bleibt von ihm? Die amerikanische Verfassung

schafft per Definition Unvollendete. Nach acht Jahren ist Schluss.

Zwangsläufig fällt auch die Bilanz des 44. Präsidenten durchwachsen

aus. Wer seine Erfolge und Flops gegeneinander rechnet, wird

vielleicht nachvollziehen: Obama hat Amerika und der Welt gutgetan.

Innenpolitisch steht auf der Habenseite die Bekämpfung der

schlimmsten Wirtschaftskrise seit 80 Jahren. Das Haushaltsdefizit

wurde abgebaut, die Autoindustrie wieder flottgemacht, der

Arbeitsmarkt um 15 Millionen Jobs bereichert. Nicht zu vergessen die

historische Einführung eines allgemeinen Gesundheitsschutzes. Nach

außen bleiben der weitgehende Truppenabzug aus dem Irak und

Afghanistan, die Liquidierung Bin Ladens, das Klima-Abkommen, die

Einhegung des iranischen Atomprogramms und das Ende der Eiszeit mit

Kuba in Erinnerung. Bei den Fehlern und Niederlagen wiegen die

gescheiterte Einwanderungsreform, die ausgebliebene Verschärfung der

Waffengesetze, der grassierende Rassismus und die noch breiter

gewordenen politisch-weltanschaulichen Gräben schwer. Obama hat das

Bild vom Weltpolizisten USA so nachhaltig verändert, das Deutschland

und Europa gezwungen sind, mehr Verantwortung zu übernehmen. Es ist

nicht ohne Ironie, dass sein Auftritt in Berlin ganz im Zeichen des

großen Unbekannten Trump steht. Obama, der Hoffnungsträger von einst,

kommt zum Abschied als Seelsorger. Fürchtet euch nicht...







