HubSpot will 2017 zweite europäische Geschäftsstelle in deutschen Hauptstadt Berlin eröffnen

(ots) - Wichtige Ankündigung: HubSpot wächst

weiter! Wir freuen uns, ankündigen zu dürfen, dass wir unseren

Footprint in Europa durch die Eröffnung einer Geschäftsstelle in

Berlin (Deutschland) im Laufe der zweiten Hälfte des Jahres 2017

vergrößern werden. Die deutsche Geschäftsstelle wird das Wachstum von

HubSpot in Europa fördern und es dem Unternehmen ermöglichen,

Unternehmen in der Region besser dabei zu unterstützen, die Art und

Weise, in der sie Kunden anziehen, mit ihnen interagieren und ihnen

Freude bereiten, zu transformieren.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20110817/NE53515LOGO



HubSpot, ein führendes Softwareunternehmen für Marketing und

Vertrieb, wagte seinen ersten Vorstoß auf den deutschen Markt mit dem

Launch des deutschen Blogs (http://blog.hubspot.de/marketing) von

HubSpot im Jahr 2013. Während das Blog und andere Maßnahmen über den

EMEA-Hauptsitz des Unternehmens in Dublin koordiniert wurden, konnte

HubSpot seine Präsenz und seinen Footprint in der Region in den

vergangenen drei Jahren bedeutend ausbauen. Die

Wachstumssoftwareplattform von HubSpot, die Marketing, Vertrieb und

CRM sowie den zugrundeliegenden Inbound-Ansatz (d. h.

Content-Marketing trifft auf Marketing-Automation) umfasst, stieß in

jeder Hinsicht auf große Akzeptanz und steigerte die Nachfrage nach

einer spezialisierten regionalen Geschäftsstelle.



"Deutschland und die gesamte D-A-CH-Region sind für HubSpot

wichtige Regionen und wir freuen uns darauf, unsere Aktivitäten dort

und in ganz Europa durch eine Geschäftsstelle in Berlin zu stärken",

erklärt Christian Kinnear, Managing Director, HubSpot EMEA.

"Deutschland hat viele mittelständische Unternehmen, die den

datengesteuerten, individuellen Ansatz schätzen, den HubSpot ihren

Marketing- und Vertriebsteams bietet. Wir freuen uns, dank der

Geschäftsstelle vor Ort eng mit unseren dortigen Kunden und



Agenturpartnern zusammenarbeiten zu können, um ihre individuellen

Anforderungen zu erfüllen und gemeinsam zu wachsen."



Die Geschäftsstelle in Berlin ist nach der

EMEA-Unternehmenszentrale in Dublin die zweite Geschäftsstelle von

HubSpot in der Region und die siebte Geschäftsstelle weltweit. Die

internationale Unternehmenszentrale (http://www.hubspot.com/company-n

ews/hubspot-cambridge-hq-expands-across-the-street) von HubSpot

befindet sich in Cambridge, MA und seine APAC-Zentrale in Singapur.

Weitere Geschäftsstellen befinden sich in Sydney (Australien), Tokio

(Japan) und Portsmouth, NH.



Die Berliner Geschäftsstelle von HubSpot wird als Vertriebsstelle

mit einer regionalen Geschäftsstellenleitung eröffnet und wir

erwarten, dass die Geschäftsstelle im Laufe der Zeit wachsen wird und

zusätzliche Businessfunktionen integriert werden. Gemeinsam mit der

Geschäftsstelle in Dublin

(http://www.hubspot.com/jobs/locations/dublin) wird sich das dortige

Team dem Ausbau von Beziehungen zu Kunden und Agenturpartnern in ganz

Europa widmen.



