Westfalen-Blatt: zu verkaufsoffenen Sonntagen

(ots) - Zehn verkaufsoffene Sonntage pro Jahr: Das

klingt, als bekäme der Handel den Hals nicht voll. Das Gesetz in NRW

erlaubt aktuell - von stadtteilbezogenen Ausnahmen abgesehen - nur

vier Shopping-Sonntage, für die zudem jedes Mal ein Anlass

vorliegen muss. Immer öfter wird die Regelung jedoch gerichtlich

oder mit Hilfe von Volksabstimmungen ausgehebelt. Sicher: Die

Forderung nach einem Anlass wurde und wird von Handel und

Kommunalpolitik schon mal großzügig ausgelegt. Statt dies

anzuprangern, sollte die Politik den Vorschlag aufgreifen und

jährlich generell an jedem Ort zehn verkaufsoffene Sonntage

ermöglichen. Über den Erfolg wird vor Ort der Markt entscheiden. Er

ist ehrlicher als mancher Kritiker, der seine Bestellungen gern

auch sonntags online aufgibt. Ach die vielen Krokodilstränen über

sterbende Innenstädte! Wer beides will, funktionierenden Handel und

lebendige City, darf Kaufhaus und Supermarkt nicht gegenüber dem

Internet benachteiligen! Glaube und Familie müssen darunter nicht

leiden. Da sollte Deutschland nicht strenger sein als die

katholischen Länder Italien, Portugal und Spanien.







