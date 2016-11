Westfalen-Blatt: zum Flughafen Paderborn-Lippstadt

(ots) - Von Paderborn aus in die weite Welt:

Computer-Pionier Heinz Nixdorf hatte diese Vision vor 45 Jahren. Mit

den angekündigten Flugverbindungen der Lufthansa nach Frankfurt kann

diese Vision Wirklichkeit werden. Zwar gibt es schon jetzt

Fernflüge mit Zwischenstopp in München, doch diese Route kann nicht

alle Wünsche erfüllen. Mit Nachdruck hat Flughafen-Geschäftsführer

Dr. Marc Cezanne mit der Lufthansa verhandelt, um an das Drehkreuz

der Main-Metropole angeschlossen zu werden. Dass dies nun klappt,

ist ein gutes Zeichen in einem krisenreichen Jahr. Der Absturz der

Passagierzahlen durch die Türkei- und Ägypten-Krise, der Weggang von

Air Berlin und die schlechte Werbung durch die

Pannen-Fluggesellschaft »Sea Air« haben Image gekostet. Dass der

Deal mit der Lufthansa auf Dauer klappt und sogar ausgebaut wird,

muss im Interesse aller OWL-Firmen liegen, die eine solche Verbindung

gefordert haben. Privatleute haben nun eine heimatnahe Verbindung.

Diese Chance muss genutzt werden - auch im Interesse der Kommunen,

die am Airport beteiligt sind.







Kommentare zur Pressemitteilung