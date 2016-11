Stressprävention

Achtsamkeit: Schlüssel in der Stressprävention.

(firmenpresse) - Die Anforderungen an Mitarbeiter und gerade an viele Führungskräfte steigen permanent. Erreichbarkeit fast rund um die Uhr, Wettbewerbsdruck und Multi-Tasking sind Gift für die Gesundheit und führen nicht selten zu gesundheitlichen Dauerschäden. Es fehlt an der inneren Ausgeglichenheit und dem souveränen Umgang mit Stress-Situationen. Die Diplom-Pädagogin und Beraterin aus dem oberbayerischen Olching setzt seit langem auf das MBSR-Achtsamkeitstraining, das von den Fachleuten als eines der am weitesten verbreiteten Programme zur Leistungserhaltung und Stressprävention geschätzt wird. Sie baut dabei unter anderem auf eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten und das geringere Stressempfinden, aber auch auf die seelische Widerstandskraft. „Im privaten Umfeld kann es auch der Umgang mit Trauer sein, eine plötzliche Scheidung oder der berufliche Absturz, der den Menschen mental in eine Schieflage bringt“, sagt die Trainerin, die sowohl in Betrieben als auch für Verbände unterwegs ist, die aber auch Privatpersonen betreut. Besonderes Augenmerk legt sie auf Lehrkräfte, die sie einem zunehmenden Stress in den Schulen und im Unterricht ausgesetzt sieht.



„Wir sehen einen immensen Nachholbedarf im Mittelstand“, sagt Dr. Sonja Lichtenstern und ergänzt: „Gerade in inhabergeführten Betrieben fehlt es noch am Verständnis und der Sensibilität für das Thema, wobei gerade hier krankheitsbedingte Ausfalltage besonders durchschlagen.“ Und so setzt sie zunehmend auf Informationsabende für Berufs-Verbände, Kammern und andere Einrichtungen in Bayern.









http://www.sonja-lichtenstern.de



Dr. Soja Lichtenstern ist Diplom-Pädagogin und arbeitet unter anderem am Lehrstuhl für Pädagogik an der Universität Augsburg. Hier kümmert sie sich in erster Linie um die Gesundheits-Pädagogik, gibt aber auch Kurse und Trainings in Firmen und Verbänden zu Achtsamkeit und Stressprävention. Mit ihrem Zentrum für Stressprävention und Achtsamkeit ist sie im bayerischen Olching zu Hause.

Zentrum für Stressprävention und Achtsamkeit

Zentrum für Stressprävention und Achtsamkeit

Dr. Sonja Lichtenstern

Am Vogelherd 12

82142 Olching

08142-4609908

Mail: info(at)sonja-lichtenstern.de

Zentrum für Stressprävention und Achtsamkeit

Dr. Sonja Lichtenstern

Olching

08142-4609908



