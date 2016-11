Stuttgarter Zeitung: zur rot-rot-grünen Koalition in Berlin

(ots) - Michael Müller steht nun vor der Aufgabe, vom

eng parteilich denkenden Macher zum souveränen Moderator zu werden,

seine Stadt fitter und aus seiner Koalition ein Modell für die

Zukunft machen. Die Hürden dafür sind nicht gering. Im

Abgeordnetenhaus droht eine Auseinandersetzung zwischen politischen

Blöcken. Und im Roten Rathaus droht die Berliner Unsitte, sich

gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben. Die Konsequenzen eines

Scheiterns würden über Berlin hinausreichen. In nicht einmal einem

Jahr wird im Bund gewählt. Verhakeln sich die Berliner bis dahin in

einem kleinlichen Gegeneinander, dann rückt "r2g" als Option in die

Ferne.







Stuttgarter Zeitung



