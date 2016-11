Badische Zeitung: Die AfD und dieÖffentlichkeit / Abschottung kann nicht sein

Kommentar von Stefan Hupka

(ots) - Hat die Partei nicht auch recht? Wenn da

Journalisten kommen, Fragen stellen, mitschreiben und anschließend

ungebetene Kommentare drucken: Ist das nicht eine Einmischung in die

inneren Angelegenheiten einer Partei? Falls man so denkt im

AfD-Landesvorstand, und danach sieht es leider aus, wäre das ein

großer Irrtum. Parteien, sagt das Grundgesetz, wirken bei der

politischen Willensbildung des Volkes mit. Deshalb muss das Volk auch

die Chance haben, den Parteien bei der Willensbildung zuzuschauen.

Sicher ist der AfD-Führung manches furchtbar peinlich, was da an

Bewerbern und Debatten jetzt in Kehl auf sie zukommt. Dennoch: Sie

sollte ihre Abschottung überdenken. http://mehr.bz/khs267k







