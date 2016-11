Schwäbische Zeitung: Härter durchgreifen bei Facebook& Co. - Leitartikel zu Hasskommentaren

(ots) - Volksverhetzung, Beleidigung, Verleumdung sind

in Deutschland Straftatbestände. Vor deutschen Gerichten gibt es

dafür empfindliche Geldbußen. Auch Haftstrafen sind möglich. Aber

gibt es ein digitales Paradies der Meinungsfreiheit, in dem

hemmungslos gepöbelt, beleidigt und gehetzt werden darf? "Nein",

sagen endlich auch die Justizminister der Bundesländer. Heute sind

die Hasskommentare Thema bei ihrer Herbstkonferenz.



Populärstes Feindbild aus den USA: das soziale Netzwerk Facebook.

Deren Europavertretung sitzt in Irland und schert sich einen feuchten

Kehricht um deutsche Gesetzgebung. Im Zweifelsfall gilt eben das

irische Recht. Oder das der USA. Oder man ist erst gar nicht

zuständig, wenn auf der Plattform mal wieder zu Gewalt aufgerufen

oder jemand beleidigt wurde. Ist eben nicht unbedingt ein Verstoß

gegen die Nutzungsbedingungen.



Ja, der Ton im Internet ist rauer. Dies bedeutet aber nicht, dass

es sich um einen rechtsfreien Raum handelt. Und richtig ist auch: Für

Beiträge, die einen Straftatbestand erfüllen, haftet der Verfasser,

sofern bekannt. In Deutschland muss der Betreiber einer

Internetplattform allerdings tätig werden, wenn ihm eine

Rechtsverletzung gemeldet wurde, sie ihm also bekannt ist. Sonst kann

er in Haftung genommen werden, das ist im Telemediengesetz eindeutig

geregelt. Auch die "Schwäbische Zeitung" leistet sich für ihren

Internetauftritt ein Administratorenteam, das die Inhalte überprüft.



Es ist also gar nicht einzusehen, Facebook - die ja nur

stellvertretend für viele Plattformen stehen - jetzt allzu billig

davonkommen zu lassen. Ein kleiner Runder Tisch und ein paar

Absichtserklärungen werden nicht helfen, es muss endlich härter

durchgegriffen werden. Geldstrafen bei Untätigkeit müssen her. Wenn

dafür mehr Administratoren eingestellt werden müssen, ist dies das



Problem von Facebook. Als letzte Konsequenz bleibt dann nur die

Androhung, die Seite in Deutschland zu sperren, wenn sich der Konzern

hartnäckig weigert, sich an deutsche Gesetze zu halten.







