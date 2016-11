Anlagenmechaniker: Hier finden Sie Jobs in München

Anlagemechaniker, die auf Suche nach einem neuen Job in München sind, haben beste Chancen. Lesen Sie hier, warum.

Jetzt die Chance ergreifen: Gute Job-Chancen für Anlagenmechaniker in München.

(firmenpresse) - Anlagenmechanikerinnen und Anlagenmechaniker, die in München einen Job suchen, haben derzeit beste Chancen. Der Arbeitsmarkt ist robust, die Auftragslage gut, Unternehmen suchen händeringend Fachkräfte. Wer bei der Bewerbung die richtigen Schritte geht, kann deutlich überdurchschnittlich verdienen. Besonders gute Job-Chancen haben Anlagenmechaniker, die sich bei Personalvermittlern bewerben: die auf handwerkliche Berufe spezialisiert sind und Kontakte zu allen wichtigen Arbeitgebern vor Ort haben. Dienstleister wie die PLUTO Personal Agentur suchen für Bewerber dann aus einem Pool von offenen Jobs das genau passende - ganz ohne Kosten für den Job-Suchenden.

Hans Dahmen, Geschäftsführer der Personal-Agentur, verrät, worauf es für Anlagenmechaniker ankommt, die in München einen Job suchen:

1. Fachkräfte dringend gesucht

Die Ausgangslage am lokalen Arbeitsmarkt in der bayerischen Landeshauptstadt ist ideal: Es gibt jede Menge Jobs in München für Anlagenmechanikerinnen und Anlagenmechaniker. Besonders größere Unternehmen aus den Bereichen Facility Management, Haustechnik, Objektleitung und Hausmeisterdienste suchen händeringend nach Fachkräften. Sowohl für Berufseinsteiger als auch für erfahrene Profis sind die Job-Perspektiven damit ausgesprochen positiv. Ein Ende dieses Trends ist nicht abzusehen, da auch längerfristig mit mehr verfügbaren Arbeitsplätzen als Bewerberinnen und Bewerbern gerechnet wird.

2. Überdurchschnittliches Gehalt

Wer bei der Bewerbung alles richtig macht und sich gut präsentiert, kann gleich aus mehreren Stellen seinen Traum-Job aussuchen - und mit einem sehr guten Gehalt rechnen. Bei Jobs in München für Analgenmechaniker werden durchweg Gehälter deutlich über Tarif bezahlt. Stellensuchende, die dann auch direkt in der Stadt wohnen wollen, müssen aber auch mit vergleichsweise hohen Lebenshaltungskosten rechnen. Dennoch gilt: Anlagenmechaniker können bei ihrer Arbeit in München weit überdurchschnittlich gut verdienen.

3. Führerschein von Vorteil

Prüfung der Haustechnik, Behebung von Schäden, Überwachung von Analgen: Der Einsatz beim Kunden bringt viele Fahrtwege mit sich. Wer sich um sanitäre Anlagen, Heizung oder Klimatechnik kümmert, sollte einen Führerschein haben. Wer ihn mitbringt, ist bei vielen Arbeitgebern im Vorteil.

4. Spaß an neuen Technologien gefragt

Die technologische Entwicklung geht auch im Bereich der Haustechnik in großen Schritten voran: Beispiele dafür sind vernetzte Thermostate und Geräte, die sich mit dem Smartphone bedienen lassen ("Smart Home"). Aber auch neue Möglichkeiten der Abwärmenutzung, der magnetischen Kühlung oder der regenerativen Energien. Wer als Analgenmechaniker einen Job sucht, sollte bereit sein für den Umgang mit diesen neuen Technologien und Spaß daran haben, sie zu entdecken.

5. "Hands on"-Mentalität wichtig

"Hands on"-Mentalität, darunter verstehen Handwerker eine motivierte und serviceorientierte Einstellung. Anlagenmechanikerinnen und Anlagenmechaniker sollten diese unbedingt mitbringen - denn Arbeitgeber schätzen es, wenn ihre Mitarbeiter Aufgaben mit offenen Augen angehen und Kunden hilfsbereit gegenüber treten.

6. Beste Job-Chancen bei regionalen Spezialanbietern

Den schnellen und unkomplizierten Weg zum passenden Arbeitsplatz finden Bewerberinnen und Bewerber, wenn sie einen spezialisierten Personalvermittler kontaktieren. Erfahrene Dienstleister mit guten Branchenkontakten haben in ihrer Datenbank in der Regel einen ganzen Pool an Stellenangeboten - aus diesem können sie den idealen Job für den Stellensuchenden finden. Der Vorteil: Bewerber sparen sich den aufwendigen Weg, an vielen Stellen gleichzeitig nach verfügbaren Jobs zu suchen und etliche Bewerbungsschreiben zu versenden. Bei der Auswahl des passenden Personalvermittlers spielen vor allem zwei Dinge eine entscheidende Rolle: Einschlägige Erfahrung in der Branche, in der die offene Stelle gesucht wird und umfangreiche Kontakte zu den wichtigen Arbeitgebern vor Ort. Spezialisierte Anbieter vor Ort schlagen, was Know-how und Erfahrung angeht dabei häufig die großen international aufgestellten Personalagenturen.

Hier erhalten Anlagenmechanikerinnen und Anlagenmechaniker, die einen Job in München suchen, Hilfe: Die PLUTO Personal Agentur mit Sitz in der Sonnenstraße 27 bietet die passenden Jobs für Stellensuchende aus der Branche. Die Unternehmensleitung hat seit über 20 Jahren enge Kontakte zu allen großen Münchner Unternehmen im handwerklichen Bereich. Die Personalvermittler setzen auf freundlichen Umgang auf Augenhöhe, erkunden mit Jobsuchenden gemeinsam das jeweilige Entwicklungspotenzial und können auch "ungerade Lebensläufe" lesen. Gute Voraussetzungen, um auf diesem Weg eine passgenaue Vermittlung zwischen den Vorlieben des Job-Suchenden und den Wünschen des Arbeitgebers zu finden. Der Service ist für Stellensuchende kostenlos. Weitere Informationen und Kontakt unter www.pluto-personal.de





Über PLUTO Personal Agentur:

Wenn Sie Wert auf gute Arbeit und einen freundlichen Umgang auf Augenhöhe legen, wechseln Sie doch zu uns. Wir nehmen uns Zeit. Erkunden mit Ihnen gemeinsam Ihr Entwicklungspotenzial. Und sorgen dafür, dass es sich entfalten kann. Enge Kontakte zu Unternehmen und mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung machen die passgenaue Vermittlung möglich. Sie wünschen sich mehr Zufriedenheit im Job? Gern sind wir Ihr Wegbereiter.

Pluto Personal Agentur GmbH

Pluto Personal Agentur GmbH

Hans Dahmen

Sonnenstraße 27

80331 München

info(at)pluto-personal.de

089 / 716775970

www.pluto-personal.de



