ExaGrid, führender Anbieter von festplattenbasierten Backup-Speicherlösungen, gibt Kooperation mit Pure Storage an innovativer Referenzarchitektur mit Veeam bekannt

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151117/288171LOGO



Diese Zusammenarbeit stellt Datenspeicherlösungen zur Verfügung,

die die Anforderungen von Organisationen an Datenspeicherverfahren

vollumfänglich erfüllen. Während Pure Storage

All-Flash-Primärspeicher bereitstellt, sind die zielseitigen

Backup-Speichergeräte von ExaGrid optimal für Organisationen mit

langfristigeren Backup-Aufbewahrungszeiten geeignet, d. h.

typischerweise für vier Wochen oder länger. Organisationen, die

sowohl ExaGrid als auch Pure Storage einsetzen, profitieren vom

Preis-/Leistungsverhältnis dieser Produkte der neuesten Generation im

Vergleich zu den etablierten Markenlösungen, die ältere

Produktgenerationen zur Datenspeicherung anbieten.



"ExaGrid erhält derzeit Anfragen in Rekordhöhe von

Vertriebspartnern, die einen wachsenden Bedarf an

Best-of-Breed-Speicherlösungen der neuesten Generation feststellen",

sagte Bill Andrews, CEO von ExaGrid. "Dies beinhaltet den gemeinsamen



Einsatz von Pure Storage für Primärspeicher und ExaGrid für

Backup-Speicher, insbesondere in Kombination mit Veeam für einen

virtualisierten Backup. Als Reaktion darauf führen wir eine nie

dagewesene Zahl von Endanwender-Events durch, die diese Unternehmen

für Speicherlösungen der neuesten Generation einbeziehen."



"Erfolgreiche Partnerschaften sind diejenigen, die die Stärken

komplementärer Produkte verbinden, um Mehrwert zu bieten, der über

Kosten und Schnelligkeit hinausgeht", sagte Andy Vandeveld, Vice

President für Global Strategic Alliances bei Veeam. "Hochkarätige

Produkte wie Pure Storage und ExaGrid verstärken die Leistung noch,

die Veeam seinen "Always-On"-Kunden zur Verfügung stellt. Die

IT-Teams sind weiterhin unterbesetzt und haben knappe Budgets.

Deshalb stellt die Einführung einer durchgängigen Lösung einen

unschätzbaren Wert dar, denn sie macht Schluss mit den

traditionellen, den Speicher- und Backup-Lösungen innewohnenden

Problemen. Unsere Kunden sind die Wächter über Daten, und diese Daten

müssen vorhanden sein - nicht manchmal, nicht nur einige, nicht in

zwei Tagen, sondern rund um die Uhr, sieben Tage die Woche und 365

Tage im Jahr. Nur Best-of-Breed-Produkte können diese Verfügbarkeit

optimal sicherstellen, und zwar kontinuierlich und zuverlässig. Das

ist der Takt, zu dem IT marschieren sollte, und unsere Partnerschaft

erreicht dieses Ziel auf einmalige Weise."



Aus vielen Branchen kam bereits Bestätigung von Kunden, unter

anderem aus dem Gesundheitswesen. Das in Tennessee beheimatete

Williamson Medical Center setzt die drei Produkte zusammen ein und

Sam Marsh, Leiter des Engineering-Teams, berichtet über die

Zuverlässigkeit und reibungslose Funktion der integrierten Lösung.

"In unserer virtuellen Umgebung ist das einfache und effiziente

Speichern, Sichern und Wiederherstellen von Daten äußerst wichtig.

Die Kombination aus Pure Storage All Flash, Veeam Backup &

Replication und ExaGrid festplattenbasiertes Backup mit

Deduplizierung hat uns eine herausragende durchgängige Performance

geliefert. Einsatzkritische Anwendungen erfordern eine hochoptimierte

Speicherung und wir erreichen mit Pure Storage unglaubliche

Geschwindigkeit und Leistung. ExaGrid bietet nicht nur das kürzeste

Backup-Fenster, sondern auch die schnellste und zuverlässigste

Datenwiederherstellung. Sowohl Pure als auch ExaGrid haben eine

Scale-out-Architektur, also kann ich eine Erweiterung ohne einen

kompletten Neustart des Systems durchführen. Veeam verbindet die

beiden Lösungen und ist mit ExaGrid in hohem Maß integriert, um die

Backup-Geschwindigkeit und Datendeduplizierung zu maximieren. Die

Installation und Verwaltung der drei Produkte ist denkbar einfach und

die Kapazitäten und die Nutzererfahrung sind fantastisch."



"Wir verzeichnen eine enorme Nachfrage von unseren

Unternehmenskunden, die Kombination von Veeam und ExaGrid zu

unterstützen - zum Schutz ihrer unternehmenskritischen Arbeitslasten,

die über All-Flash-Storage laufen. Die Lösung ist insbesondere

bestens für Kunden in stark regulierten Branchen geeignet, in denen

eine langfristige Datenaufbewahrung erforderlich ist", sagte Matt

Kixmoeller, Vice President Products bei Pure Storage. "Pure Storage

hat Ressourcen in der Technik, im Marketing, Vertrieb und Support

eingesetzt, um diese Lösung auf den Markt zu bringen, und wir freuen

uns auf die Zusammenarbeit mit Veeam und ExaGrid, damit wir den

Kunden eine Erfahrung der Spitzenklasse in diesem wichtigen

Marktsegment ermöglichen können."



Eine Reihe von Branchenpreisen und Auszeichnungen bestätigt die

Leistungsfähigkeit dieser Best-of-Breed-Lösung. Gartner positionierte

ExaGrid als den einzigen "Visionär" in seinem jüngsten "Magic

Quadrant for Deduplication Backup Target Appliances"

(http://pages.exagrid.com/Gartner-MQ-2015.html)1, während Veeam

ebenfalls zum führenden Unternehmen im 2016 "Magic Quadrant for Data

Center Backup and Recovery Software"

(https://go.veeam.com/2016-gartner-magic-quadrant.html)2 ernannt und

Pure Storage als führendes Unternehmen im "Magic Quadrant for

Product" von Computer Technology Review gewürdigt und erhielt zudem

die Auszeichnung "Return on Investment" von Network Computing.

ExaGrid und Veeam wurden kürzlich vom Magazin

Storage/Searchstorage.com als "Products of the Year" im Bereich

Backup-Hardware bzw. Backup & DR Software und Services geehrt. Veeam

hat mittlerweile über 100 Branchenauszeichnungen erhalten und wurde

in jüngster Zeit von Ovum als "The Leader" in ihrem ODM-Bericht 2016

anerkannt.



ExaGrid bietet Backup-Speicher der zweiten Generation mit

adaptiver Datendeduplizierung, einer einzigartigen Landing-Zone und

differenzierter Scale-out-Speicherarchitektur. Im Gegensatz dazu

stehen Geräte der ersten Generation, die Inline-Deduplizierung

durchführen und eine Scale-up-Architektur haben, die zwar

deduplizierte Daten effizient speichert, allerdings die Sicherung,

Wiederherstellung und VM-Boots verlangsamt. ExaGrids Ansatz

ermöglicht schnellere Backups, weil die Deduplizierung durchgeführt

wird, nachdem die Backups auf der Festplatte angekommen sind. ExaGrid

hält die jüngsten, nicht-deduplizierten Backups für schnelle

Wiederherstellungen und VM-Boots in einer Landing-Zone und legt

längerfristige deduplizierte Retentionsdaten in seinem

Repository-Speicher ab. Dank der Scale-out-Architektur von ExaGrid

mit berechneter Kapazität bleibt die Länge von Backup-Fenstern auch

bei wachsenden Datenmengen unverändert.



Zusätzliches Informationsmaterial über diese Lösung:



- Datenblatt: Next Generation Primary Storage and Backup (http://www.

exagrid.com/wp-content/uploads/ExaGrid-Pure-Storage-Veeam-Data-Shee

t.pdf)

- Referenzarchitektur: Advanced Pure Storage FlashData Protection

Using Veeam Backup and Replication and ExaGrid Backup Storage (http

://www.exagrid.com/wp-content/uploads/ExaGrid-Pure-Storage-Veeam-Re

ference-Architecture.pdf)



Über ExaGrid



Organisationen wenden sich an ExaGrid, weil ExaGrid als einziges

Unternehmen die Datendeduplizierung so implementiert hat, dass

sämtliche Probleme der Backup-Speicherung behoben sind. ExaGrids

einzigartige Landing-Zone und erweiterbare Architektur liefern das

schnellste Backup - dies führt zum kürzesten festen Backup-Fenster,

den schnellsten lokalen Wiederherstellungen, den schnellsten

ausgelagerten Bandkopien und zu sofortigen VM-Wiederherstellungen.

Gleichzeitig wird die Dauer des Backup-Fensters festgelegt, und all

dies bei geringen Anschaffungs- und Betriebskosten. Erfahren Sie

unter www.exagrid.com, wie man Backups ohne Stress durchführt, oder

vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/exagrid-systems). Lesen Sie nach,

wie Kunden von ExaGrid

(http://www.exagrid.com/Customers/Customer-Case-Studies/) ihre

Backup-Probleme dauerhaft gelöst haben.



Haftungsausschluss: Gartner unterstützt keine der in den eigenen

Marktforschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder

Services und spricht keine Empfehlung für Technologienutzer aus, sich

nur für die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen

Auszeichnungen zu entscheiden. Die Marktforschungspublikationen von

Gartner stellen Meinungsäußerungen des Gartner-Forschungsteams dar

und sollten nicht als Tatsachenfeststellung interpretiert werden.

Gartner schließt hinsichtlich dieser Forschung jedwede Garantie,

ausdrücklich oder impliziert, aus, einschließlich die der

Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.



1 Gartner "Magic Quadrant for Deduplication Backup Target

Appliances" von Pushan Rinnen, Dave Russell und Robert Rhame, 25.

September 2015.



2 Gartner "Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery

Software" von Dave Russell, Pushan Rinnen und Robert Rhame, 8. Juni

2016.



3 Gartner "Magic Quadrant for Solid-State Arrays" von Valdis

Filks, Joseph Unsworth, Arun Chandrasekaran, 22. August 2016. ID:

G00281142. Das Gartner-Dokument ist auf Anfrage von Pure Storage

erhältlich.



ExaGrid ist ein eingetragenes Warenzeichen von ExaGrid Systems,

Inc. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen

Inhaber.







