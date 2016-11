Küchenstudio in Remchingen / Karlsruhe - wo Service wichtig ist

Von der Planung bis zum Aufbau - Küchenkauf hat viel mit guter Koordination der Abläufe zu tun

Experten für Küchen. Küchenstudio im Raum Karlsruhe. (Bildquelle:©lenetsnikolai - Fotolia.com)

(firmenpresse) - KARLSRUHE / PFORZHEIM. Egal ob im Bestand oder im Neubau - im Küchenstudio der Farr Wohnwelt wissen die Planer genau: Ohne Küche geht nichts im Haus. Deshalb legen die Experten viel Wert auf exakte Zeitpläne und verlässliche Lieferzeiten. Stabile und langjährige Lieferantenbeziehungen, ein hauseigenes Schreiner- und Montageteam, das Aufmaß nimmt und die Küche inklusive Wasser- und Elektroanschluss montiert sowie nachjustiert und die Wartung betreut - all diese wichtigen Voraussetzungen tragen dazu bei, dass ein Küchenkauf im Küchenstudio der Farr Wohnwelt verlässlich und kundenorientiert abläuft.

Fast alles ist möglich bei einer Küche im Neubau

Wenn neu gebaut wird, lassen sich Vorstellungen exakt verwirklichen. Dann macht es Sinn, möglichst frühzeitig die Planer vom Küchenstudio Farr miteinzubeziehen. Ob offene Küche, Kochküche oder die Küche mit Kochinsel als Mittelpunkt - viele Ideen lassen sich umsetzen. Voraussetzung dafür ist eine am Bedarf orientierte Planung und eine Koordination der einzelnen Gewerke. "Wir sind Spezialisten für einen Küchenbau, der sich flexibel und dennoch termingetreu in die Entstehung eines neuen Zuhauses anpassen lässt. Wir wissen wie wichtig es gerade für junge Familien ist, sich auf die Planung verlassen zu können, damit der Umzug ins neue Haus oder in die Wohnung keinen Unsicherheiten unterliegt. Mit unserem ausgefeilten Komplett-Service tragen wir dazu bei", erklärt Erhard Farr, Geschäftsführer der Farr Wohnwelt.

Neue Küche im alten Haus: Kein Problem für das Küchenstudio der Farr Wohnwelt

Ist eine Küche in die Jahre gekommen und muss abgebaut werden, dann ist das für die Menschen im Haus eine besondere Situation. In einem solchen Fall kommt es nicht nur auf ein exaktes Aufmaß, schnelle und verlässliche Demontage und Entsorgung sowie exakte Installationsarbeiten an, sondern auch darauf, den Ablauf im Haus so zu koordinieren, dass die Beeinträchtigung durch Küchenabbau und Montage möglichst gering ausfällt. Erhard Farr: "Wir bringen viel Erfahrung mit und legen Termine mit Ihnen gemeinsam fest. Ein reibungsloser Ablauf ist die beste Grundlage dafür, dass sich später alle in der Küche wohlfühlen."





Farr Wohnwelt (Karlsruhe / Pforzheim) steht für individuelle, kompakte und umfassende Beratung. Mit viel Fachwissen hilft Farr Wohnwelt bei der individuellen Gestaltung der Wohnraumgestaltung. In der Farr Wohnwelt finden Sie Möbel für Küchen, Wohn- und Esszimmer, Schlafzimmer und Büro.

Farr Wohnwelt GmbH

Farr Wohnwelt GmbH

Christa Müller

Tullastraße 8

75196 Remchingen

07232 / 3652-0

http://www.farr-wohnwelt.de



Firma: Farr Wohnwelt GmbH

Ansprechpartner: Christa Müller

Stadt: Remchingen

Telefon: 07232 / 3652-0





