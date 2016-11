IDT trifft Abkommen für den globalen Vertrieb seiner Produkte mit Future Electronics

(firmenpresse) - SAN JOSE, KALIFORNIEN -- (Marketwired) -- 11/16/16 -- Integrated Device Technology, Inc. () (NASDAQ: IDTI) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine globale Franchise-Vereinbarung mit Future Electronics getroffen hat. Laut dieser Vereinbarung wird das global tätige, in Montreal ansässige Unternehmen Future Electronics mit seinen Büros in 44 Ländern der neuste Vertriebspartner von IDT.

„Future Electronics ist ein weltweit führendes Unternehmen im Vertrieb von Elektronikprodukten und verfügt über das nötige technische Expertenwissen, den Wert der Systemlösungen von IDT zu demonstrieren, den diese Systemlösungen für fortschrittliche Anwendungen bringen", so Jennifer Bleakney, Vice President für Vertrieb und Channel Marketing bei IDT. „Wir sind zuversichtlich, dass das Team von Future Electronics auf effektive Weise für die führenden Technologien von IDT einstehen wird."

„IDT hat ein extrem starkes und breitgefächertes Produktportfolio in herausragenden Wachstumsmärkten wie Datenverarbeitung, Kommunikation, Automobil- und Konsumprodukte", so Matthew Rotholz, Corporate Vice President, Produktmarketing, Future Electronics. „Unser Expertenteam wird eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um den Designingenieuren, welche an den schwierigsten Herausforderungen in der Elektronik von heute arbeiten, den Wert der IDT-Bauteile vorzuführen."

„Durch die Produkte von IDT ergänzen wir unser bereits starkes Angebot bei Netzwerkprozessoren und FPGA und wir können unseren Kunden bessere Lösungsansätze für deren Designanforderungen bieten.", fügt Todd Baker hinzu, Corporate Vice President, Engineering, Future Electronics.

Future Electronics ist ein weltweit führendes Unternehmen im Vertrieb von Elektronikprodukten mit dem weltweit drittgrößten Umsatz und einem herausragenden Ruf bei der Entwicklung von effizienten und umfangreichen globalen Lieferketten-Lösungen. Future Electronics wurde von seinem Geschäftsführer, Robert Miller, im Jahre 1968 gegründet und hat sich als eine der innovativsten Organisationen der heutigen Branche etabliert. Future Electronics beschäftigt weltweit 5000 Mitarbeiter in 169 Büros und 44 Ländern. Future Electronics ist global vernetzt und verfügt über eine weltweite IT-Infrastruktur mit Echtzeit-Inventarverfügbarkeit und Echtzeit-Zugriff, der eine vollständige Integration des operativen Betriebs, Vertriebs und Marketings ermöglicht. Future Electronics bietet die höchste Stufe an Service, die fortgeschrittensten Ingenieursfähigkeiten und technischen Lösungen in allen Phasen des Design- und Produktionszyklus und das größte Verkaufsinventar der Welt und seine Mission ist stets, den Kunden zu begeistern: „Delight the Customer®". Weitere Informationen finden Sie unter .

Integrated Device Technology, Inc. entwickelt Systemlösungen für die Optimierung der Kundenanwendungen. Die marktführenden Produkte von IDT für RF, Timing, drahtlose Übertragung, Serienschaltung, Schnittstellen und Sensorlösungen gehören zu der breiten Palette von Mixed-Signal-Komplettlösungen des Unternehmens für die Segmente Kommunikation, Informatik, Automotive und Industrie. Mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, besitzt IDT Entwicklungs-, Fertigungs- und Verkaufseinrichtungen sowie Vertriebspartner überall auf der Welt. Die IDT-Aktien werden unter dem Symbol „IDTI" am NASDAQ Global Select Stock Market® gehandelt. Weitere Informationen über IDT finden Sie unter . Folgen Sie IDT auf , , , und .

© 2016, IDT. IDT, das IDT-Logo und KLIN sind Marken oder eingetragene Marken von Integrated Device Technology, Inc. Alle anderen Marken, Produktnamen und Markenzeichen sind bzw. sind eventuell Warenzeichen oder eingetragene Marken, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Eigentümer verwendet werden.

