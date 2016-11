Mitteldeutsche Zeitung: Neuer Wirtschaftsminister

Willingmann wünscht sich mehr Mut für Unternehmensgründungen

(ots) - Sachsen-Anhalts neuer Wirtschafts- und

Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) möchte

Hochschulabsolventen ermutigen, Unternehmen zu gründen. Das berichtet

die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung

(Donnerstag-Ausgabe). In anderen Landstrichen Deutschlands gelinge

das besser, sagte Willingmann. Sein Ministerium könne dabei

Startschwierigkeiten abfangen. "Und wir müssen deutlich machen, dass

sich Selbstständigkeit durchaus lohnt." Staatlichen Interventionen in

die Wirtschaft steht Willingmann eher skeptisch gegenüber. "Wir sind

da nicht völlig mittellos, aber zunächst funktioniert soziale

Marktwirtschaft dadurch, dass der Staat nicht allzu intensiv in

Geschäftsprozesse eingreift."







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.11.2016 - 02:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1425536

Anzahl Zeichen: 1006

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung