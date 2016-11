Rheinische Post: Jedes dritte Kind besucht eine Ganztagsschule

(ots) - Etwa jeder dritte Schüler in Deutschland

besucht Ganztagsunterricht. Das geht aus einer noch

unveröffentlichten Erhebung der Stiftung Mercator hervor, die der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe)

vorliegt. Dabei gebe es deutliche regionale Unterschiede: Während in

Hamburg 88 Prozent der Schüler am Ganztag teilnehmen, sind es in

Bayern nur 15 Prozent. NRW kommt auf 40 Prozent. Der Anteil der

Schulen mit Ganztagsangebot hat sich zwischen 2005 und 2015

bundesweit von 28 auf 60 Prozent fast verdoppelt - nicht an allen

Schulen wird das Ganztagsangebot auch von allen Schülern

wahrgenommen. "Deutschland ist weit davon entfernt, bundesweit die

Ganztagsschule als grundlegendes Prinzip zu verwirklichen", sagt

Winfried Kneip, Geschäftsführer der Stiftung Mercator. "Es fehlt an

politischem Willen, an verbindlicher Konzeption und oft gibt es große

Vorbehalte der Eltern gegen einen verbindlichen Nachmittag", sagt

Kneip. Erstmals kommen am Donnerstag in Berlin länderübergreifend

Experten zusammen, um über Ansätze und tragfähige Konzepte für

Qualität von Ganztagsunterricht zu beraten.



