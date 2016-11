Rheinische Post: Innenstaatssekretär Krings: Integrationsbeauftragte muss "grundlegend umdenken"

(ots) - Der Staatssekretär im Innenministerium, Günther

Krings (CDU), hat die Arbeit der Integrationsbeauftragten der

Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), nach dem Wirbel um ihre

Äußerungen zu Razzien grundsätzlich in Frage gestellt: "Die

Relativierung ihrer verheerenden Äußerung reicht nicht aus. Die

Integrationsbeauftragte muss in ihrem Amtsverständnis sehr

grundlegend umdenken", sagte Krings der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Sie muss endlich ihre

Komfortzone verlassen und die Prävention gegen den radikalen

Islamismus in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen." Gerade

Integration gelinge nicht ohne klare Aussagen gegen alle radikalen

Elementen in unserem Land.



