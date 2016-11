Rheinische Post: NRW-Justizminister will Sammelklagen für Verbraucher einführen

(ots) - Der nordrhein-westfälische Justizminister

Thomas Kutschaty (SPD) will den deutschen Verbrauchern mehr Rechte

bei Streitigkeiten mit Unternehmen einräumen. Bei der

Justizministerkonferenz, die heute in Berlin beginnt, wird Kutschaty

nach Informationen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Donnerstagausgabe) einen Antrag zur Einführung sogenannter

Musterfeststellungsklagen einbringen. Unterstützung erhält er etwa

aus Baden-Württemberg, am Freitag beraten die Minister darüber.

Kunden dürften nicht länger wie Kleinvieh gemolken werden, sagte

Kutschaty und forderte einen "Verbraucherrechtsschutz, der eine

rechtswidrige Bereicherung bei Massengeschäften effektiv abschöpfen

kann". Zur Begründung sagte der NRW-Minister: "Wenn Unternehmen

unzulässige Bearbeitungs- oder Stornokosten in Rechnung stellen, ist

das für den Betroffenen ärgerlich, meist aber nur ein kleiner

Schaden." Für Unternehmen, die sich gegenüber ihren Kunden unlauterer

Geschäftspraktiken bedienten, sei es aber in Summe dicke Beute, so

der Minister und nannte auch Volkswagen als Beispiel. "Wenn es - wie

im Abgasskandal - um die Manipulation ganzer Fahrzeugreihen geht,

bedeutet das sogar ein Milliardengeschäft." Unterstützung kommt

unterdessen auch vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Dessen Chef,

Klaus Müller, sagte der "Rheinischen Post":

"Musterfeststellungsklagen sind gegenüber Einzelklagen von

Verbrauchern ungleich effizienter und kostensparend - für

Verbraucher, den Staat und letztlich auch für die Unternehmen." Eine

Empfehlung der Justizminister sei ein starkes Signal an Verbraucher

und nicht zuletzt auch für die Industrie von Vorteil, so Müller.



KONTEXT



Musterfeststellungsklagen würden es Verbraucherverbänden

ermöglichen, stellvertretend für viele Kunden eines Unternehmens vor

Gericht zu ziehen. Davon könnten vor allem Verbraucher profitieren,



die jeweils für sich nur einen geringen Schaden anfechten wollen und

deswegen bisher den Aufwand und die Kosten eines Prozesses scheuten.

Mit dem Vorstoß bringt der NRW-Justizminister Bewegung in einen

Streit, der sich zuletzt zwischen Bundesjustizminister Heiko Maas

(SPD) und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) abgespielt

hatte. Maas wollte das Instrument bereits einführen, scheiterte

jedoch mit Eckpunkten für einen Gesetzentwurf am Veto Dobrindts und

der Union.



