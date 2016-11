Streitthema Hausarbeit - So hilft der Nachwuchs mit (AUDIO)

(ots) -

Anmoderationsvorschlag: Ist es nicht niedlich, wenn die ganz

Kleinen unbedingt im Haushalt helfen wollen und mit Feuereifer durch

die Wohnung wischen? Wenn aus dem Wollen aber ein Müssen wird, fängt

bei den Familien oft der Ärger an. Wir haben Tipps für Sie, wie der

Nachwuchs hilft und Hausarbeit nicht zum Streitthema wird. Dagmar

Ponto berichtet:



Sprecherin: Das Apothekenmagazin Baby und Familie rät den Eltern,

nicht mit Hausarbeit zu drohen, denn dann müssen sie sich nicht

wundern, wenn ihre Kinder sie ungern erledigen. Schon gar nicht

sollte man Hausarbeit als Strafe benutzen, weiß Chefredakteurin

Stefanie Becker und erklärt uns, wie man Kinder langsam an die

Hausarbeit heranführt:



O-Ton Stefanie Becker: 16 Sekunden



Je jünger Kinder sind, desto lieber helfen sie auch im Haushalt

mit. Spätestens im Grundschulalter sollten Kinder lernen, feste

Aufgaben zu erledigen und damit eben auch Verantwortung zu

übernehmen. Und auch eine tägliche Routine, wie das Kinderzimmer

immer vor dem Abendbrot aufzuräumen, sollte dazugehören.



Sprecherin: Nun ist Hausarbeit meistens auch bei den Erwachsenen

nicht wirklich beliebt, und so machen Eltern oft Fehler, ohne es zu

wissen:



O-Ton Stefanie Becker: 21 Sekunden



Eltern sollten für ihre Kinder natürlich Vorbild sein und positiv

an die Hausarbeit herangehen. Das heißt also nicht meckern, sondern

dem Nachwuchs erklären, dass es eben einfach Aufgaben gibt, die

erledigt werden müssen und dass das gemeinsam viel besser geht. Und

man sollte sich von dem eigenen Perfektionismus verabschieden und

auch Geduld mit den Kleinen haben, denn natürlich dauert die

Hausarbeit mit ihnen etwas länger.



Sprecherin: Es ist auch wichtig, den Kindern einen gewissen

Spielraum zu lassen:



O-Ton Stefanie Becker: 17 Sekunden





Wenn Kinder klare Aufgaben im Haushalt übernehmen, dann ist es

wichtig, dass sie sich selber einteilen dürfen, wann sie sie

erledigen. Wenn sie zum Beispiel erst das Spiel zu Ende spielen

wollen und dann den Müll rausbringen, ist das in Ordnung. Und es ist

wichtig, seine Kinder viel zu loben, auch für wiederkehrende

Aufgaben, wie zum Beispiel den Müll rausbringen.



Abmoderationsvorschlag: Und so empfiehlt Baby und Familie, dass

man nicht so auf die Dinge achten sollte, die nicht funktionieren,

sondern die betonen, die gut klappen.



ACHTUNG REDAKTIONEN:



Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte

an ots.audio(at)newsaktuell.de.







Pressekontakt:

Sylvie Rüdinger

Tel. 089 / 744 33 194

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: ruedinger(at)wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

www.baby-und-familie.de



Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Wort & Bild Verlag - Baby und Familie bme-helfer-buf11.mp3 otp-helfer-buf

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1425541

Anzahl Zeichen: 3173

Kontakt-Informationen:

Firma: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie bme-helfer-buf11.mp3 otp-helfer-buf

Stadt: Baierbrunn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 133 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung