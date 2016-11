NOZ: NOZ: Handelsverband fordert: Verkauf auch unter Einstandspreis erlauben

(ots) - Handelsverband fordert: Verkauf auch unter

Einstandspreis erlauben



Präsident Sanktjohanser: Es geht nicht um Preisdumping - Kritik an

Landwirtschaft



Osnabrück. Der Deutsche Handelsverband (HDE) will Ware im

Zweifelsfall auch unter dem Einkaufspreis veräußern dürfen. Im

Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) forderte

HDE-Präsident Josef Sanktjohanser, das Verbot des Verkaufs unter dem

sogenannten Einstandspreis abzuschaffen: "Händler müssen die

Möglichkeit haben, Ladenhüter aus den Regalen zu bekommen." Dabei

ginge es nicht um Preisdumping, so Sanktjohanser. Damit könne

heutzutage kein Kunde mehr gewonnen werden. "Lockvogel-Angebote

ziehen nicht mehr, denn bei den Verbrauchern hat sich ein

Bewusstseinswandel vollzogen: Billig wird häufig mit ökologischen und

sozialen Schäden verbunden."



In diesem Zusammenhang wehrte sich Sanktjohanser gegen Kritik der

vergangenen Monate, Lebensmittelhändler hätten Milchprodukte

angesichts der niedrigen Preise verramscht. "Wer auf Teufel komm raus

produziert, der provoziert doch niedrige Preise", sagte der

HDE-Präsident in Richtung der Landwirtschaft. "Ob Turbo-Kühe oder

Autos vom Fließband: Sie können zwar so viel herstellen wie sie

wollen. Am Ende muss es aber auch irgendwie verkauft werden." Nicht

der Handel sei an dem Milch-Überangebot der vergangenen Monate

schuld, entsprechende Kritik sei "vollkommen überzogen" gewesen. "Es

ist an den Landwirten sich so aufzustellen, dass sie für ihre

Produkte Abnehmer finden", sagte der HDE-Präsident.







