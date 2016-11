Winterkräuter

Nahezu alle Kräuter lassen sich wunderbar in Olivenöl für den Winter frischhalten.

Dazu die Kräuter ordentlich waschen und vollständig trocknen lassen.

Dann klein hacken.

Ein Einmachglas damit füllen und mit Olivenöl auffüllen. Den Deckel luftdicht verschließen.

Damit das Glas gut verschlossen wird, die so gefüllten Gläser im Backrohr bei ca. 60 – 80 Grad erwärmen. Ungefähr 30 Minuten.

Dann auskühlen lassen. Der Deckel verschießt sich dann selbst bei der Abkühlung.

Die so erhaltenen Kräuter kann man dann den ganzen Winter als eine Art Kräuterpaste für alle möglichen Gerichte verwenden.

(Quelle © Das Olivenöl Kochbuch von Karin Pfolz und Rudi Treiber)



Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=1G5lQ-MaRyw



Buchbeschreibung:

Viele glauben, dass man es nur für Salate verwenden kann, doch der Verwendung des flüssigen Goldes sind keine Grenzen gesetzt.

In diesem Büchlein finden sich einige Rezepte und Tipps rund um das Olivenöl.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Kochen.

Broschiert: 52 Seiten

Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (25. März 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3903056553

ISBN-13: 978-3903056558



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 11758 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 35 Seiten

Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung

Verlag: Karina Verlag, Wien (1. November 2015)

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B017HRB598

X-Ray:

Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



