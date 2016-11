Chips genießen ohne Reue. Protein Chips Lite. Die leckeren Protein Chips in 3 Geschmacksrichtungen.

Chips genießen ohne Reue. Protein Chips. Die leckeren Protein Chips in 3 Geschmacksrichtungen.

(firmenpresse) - The world's first and original protein chip.





- 10 g protein per pack.

- 65% less fat.

- Low sugar.

- High fibre.

- Suitable for vegetarians.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://gigasnutrition.com/de/chips/4375-protein-chips.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Verfasser und Verantwortlicher für den Inhalt, Präsentation dieser Webseite/Domain ist ausschließlich die Firma Gigas Nutrition LLC:



Gigas Nutrition LLC

3802 Rosecrans Street, #305

San Diego, CA 92110

United States of America

Registered/Correspondence office in UK:



Gigas Sports Limited

The Picasso Building

Caldervale Road

Wakefield

West Yorkshire WF1 5PF

Great Britain



Company Nummer: 5917384

Registered office/Correspondence in NL:



Gigas Nutrition BV

Postbuss 111

5900AC Venlo

Netherlands

KvK: 52338177

VAT: NL850401665B01



Dies ist eine Pressemitteilung von

Gigas Nutrition BV

Datum: 17.11.2016 - 08:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1425564

Anzahl Zeichen: 306

Kontakt-Informationen:

Firma: Gigas Nutrition BV

Ansprechpartner: Kostka

Stadt: Venlo



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 17.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 99 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung