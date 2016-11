EANS-News: Rosenbauer International AG/Konzernumsatz auslieferbedingt mit 602,9

Mio EUR rückläufig / Lieferungen in Nordamerika und Teilen Europas

gestiegen/ EBIT mit 27,3 Mio EUR in der Dimension des Vorjahres

(ots) - --------------------------------------------------------------------------------

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der

Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



9-Monatsbericht/Quartalsergebnisse



- Konzernumsatz auslieferbedingt mit 602,9 Mio EUR rückläufig

- Lieferungen in Nordamerika und Teilen Europas gestiegen

- EBIT mit 27,3 Mio EUR in der Dimension des Vorjahres

- 2016: Umsatz und EBIT in der Dimension des Vorjahres erwartet



______________________________________________________________________________

|KONZERNKENNZAHLEN|_____________|___1-9/2015___|___1-9/2016____|______Vdg._in_%|

|Umsatzerlöse_____|___Mio EUR___|_________627,5|__________602,9|___________-4_%|

|EBIT_____________|___Mio EUR___|__________27,6|___________27,3|___________-1_%|

|Periodenergebnis_|___Mio EUR___|__________21,1|___________19,6|___________-7_%|



|Cashflow aus der | | | |

| |operativen | | | |

| |Tätigkeit________|___Mio_EUR___|________-_67,0|_________-_24,7|___

___________-| |Eigenkapital in %| | |

| |



|der_Bilanzsumme__|_____________|________32,7_%|_________32,1_%|___________-2_%|

|Investitionen____|___Mio_EUR___|__________17,0|___________17,3|____________2_%|

|Gewinn_je_Aktie__|_____EUR_____|___________1,5|____________1,8|___________16_%|



|Mitarbeiterstand | | | |

| |zum 30. | | | |

| |September________|_____________|_________3.067|__________3.320|___

_________8_%| |Auftragsbestand | Mio EUR | |

| | |zum_30._September|_____________|_________846,1|___



_______803,5|___________-5_%| | | Mio EUR |

| | | |Auftragseingang__|_____________|__

_______698,6|__________588,8|__________-16_%|



Die Feuerwehrbranche sieht sich auch 2016 unterschiedlichen

Herausforderungen gegenüber. Am nordamerikanischen Markt sollte der

Nachfragetrend stabil bleiben. In Europa verzeichnet die Branche

einen leichten Aufschwung. Im Jahr 2016 ist in Asien sowie aus dem

Nahen und Mittleren Osten durch die sich dort verschlechternde

gesamtwirtschaftliche Lage und den niedrigen Ölpreis mit einer

rückläufigen Nachfrage zu rechnen.



Umsatzlage Der Rosenbauer Konzern erzielte in den ersten drei

Quartalen 2016 einen Konzernumsatz von 602,9 Mio EUR (1-9/2015: 627,5

Mio EUR). Wenn auch die Umsätze im dritten Quartal des laufenden

Jahres um 4 % auf 219,5 Mio EUR gesteigert werden konnten, konnte der

Umsatzrückgang des ersten Halbjahres noch nicht aufgeholt werden.

Während in einigen Ländern des Nahen Ostens ein rückläufiges

Auslieferprogramm zu verzeichnen war, konnten die Lieferungen in

Nordamerika und in Teilen Europas gesteigert werden.



In der Berichtsperiode wurden erstmals die Umsätze der G&S

Brandschutztechnik mit 12,2 Mio EUR in den Konzernabschluss

einbezogen.



Im Juli 2016 gründete Rosenbauer International AG gemeinsam mit dem

italienischen Hersteller CTE SpA mit Sitz in Rovereto ein Joint

Venture für das Hubrettungsbühnengeschäft. In der Berichtsperiode

wurden erstmals die Umsätze der Rosenbauer Rovereto mit 0,4 Mio EUR

in den Konzernabschluss einbezogen.



Ertragslage In den ersten drei Quartalen lag das EBIT mit 27,3 Mio

EUR (1-9/2015: 27,6 Mio EUR) in der Dimension des Vorjahres.

Verzögerungen bei Auslieferungen infolge der geopolitischen Lage in

den Golfstaaten und der daraus resultierenden geringeren

Fixkostendeckung sowie niedrigere Rohspannen ausgelieferter Aufträge

sind die Ursache, dass die EBIT-Marge mit 4,5 % (1-9/2015: 4,4 %)

nach dem dritten Quartal noch auf Vorjahresniveau liegt. Aufgrund der

Bewertung von Termingeschäften hat sich das Finanzergebnis gegenüber

dem Vorjahr auf -2,3 Mio EUR (1-9/2015: -1,7 Mio EUR) verschlechtert.



Das Konzern-EBT in der Berichtsperiode betrug 25,3 Mio EUR (1-9/2015:

26,4 Mio EUR).



Auftragslage Der Rosenbauer Konzern verzeichnete in den ersten drei

Quartalen eine verhaltene Auftragsentwicklung und erzielte einen

Auftragseingang von 588,8 Mio EUR (1-9/2015: 698,6 Mio EUR). Der

Auftragsbestand zum 30. September 2016 liegt mit 803,5 Mio EUR (30.

September 2015: 846,1 Mio EUR) unter dem Vorjahreswert. Mit diesem

Auftragsbestand verfügt der Rosenbauer Konzern über eine

zufriedenstellende Auslastung der Fertigungsstätten sowie eine gute

Visibilität in Bezug auf die kommenden zehn Monate.



Finanz- und Vermögenslage Branchenbedingt ist die Bilanzstruktur

unterjährig durch ein hohes Working Capital geprägt. Dieses

resultiert aus einer mehrmonatigen Durchlaufzeit der in Fertigung

befindlichen Fahrzeuge. Zudem ist die unterjährig hohe Bilanzsumme

von 708,9 Mio EUR (30. September 2015: 647,0 Mio EUR) auf das

gestiegene Sachanlagevermögen finanziert durch Eigenkapital

zurückzuführen.



Wegen des bevorstehenden Auslieferungsvolumens im laufenden Jahr

erhöhten sich in der Berichtsperiode die Vorräte auf 197,9 Mio EUR

(30. September 2015: 189,6 Mio EUR), die Fertigungsaufträge blieben

mit 109,0 Mio EUR (30. September 2015: 102,9 Mio EUR) weiterhin auf

hohem Niveau. Aufgrund verstärkter Auslieferungen vor dem

Berichtsultimo stiegen die Forderungen gegenüber Kunden im Vergleich

zur Vorjahresperiode auf 194,2 Mio EUR (30. September 2015: 176,1 Mio

EUR). Damit liegt die Nettoverschuldung des Konzerns (der Saldo aus

verzins-lichen Verbindlichkeiten abzüglich Zahlungsmittel und

Wertpapiere) unterjährig mit 266,5 Mio EUR (30. September 2015: 253,9

Mio EUR) weiterhin auf hohem Niveau.



Aufgrund des hohen Working Capitals - insbesondere bedingt durch die

hohen Kundenforderungen - ist der Cashflow aus der operativen

Tätigkeit unterjährig mit -24,7 Mio EUR (1-9/2015: -67,0 Mio EUR)

noch negativ. Zum Jahresende wird von einer Verbesserung des

Cashflows aus der operativen Tätigkeit ausgegangen.



Ausblick In einigen Ländern Asiens war in den ersten Monaten des

Jahres 2016 ein Rückgang der Nachfrage nach Feuerwehrausstattungen zu

verzeichnen. Infolge der politischen Unruhen und des niedrigen

Ölpreises ist keine Tendenz zu erkennen, dass diese Nachfrageschwäche

bis zum Jahresende kompensiert werden kann. Zusätzlich führt auch die

politische Lage in den Golfstaaten zu Verzögerungen bei

Auslieferungen im laufenden Jahr.



Die daraus resultierende schwächere Umsatzentwicklung hat zur Folge,

dass die ursprünglich prognostizierte Ergebnisverbesserung für das

Geschäftsjahr 2016 trotz positiver Effekte aus den Maßnahmen zur

Effizienzsteigerung und Kostenreduktion nicht erreicht werden kann

und ein Ergebnis in der Dimension des Vorjahres erwartet wird.



Rückfragehinweis:

Rosenbauer International AG

Mag. Gerda Königstorfer

Tel.: 0732/6794-568

gerda.koenigstorfer(at)rosenbauer.com



Ende der Mitteilung euro adhoc

--------------------------------------------------------------------------------



Unternehmen: Rosenbauer International AG

Paschingerstrasse 90

A-4060 Leonding

Telefon: +43(0)732 6794 568

FAX: +43(0)732 6794 89

Email: ir(at)rosenbauer.com

WWW: www.rosenbauer.com

Branche: Maschinenbau

ISIN: AT0000922554

Indizes: WBI, ATX Prime

Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch



Original-Content von: Rosenbauer International AG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rosenbauer International AG

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 17.11.2016 - 08:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1425572

Anzahl Zeichen: 8478

Kontakt-Informationen:

Firma: Rosenbauer International AG





Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung