Kontinuierliches Nachfragewachstum im europäischen Tourismus

Bei den Zahlen der internationalen Touristenankünfte in Europa

wurde im Vergleich zum selben Zeitraum des letzten Jahres in der

ersten Jahreshälfte eine Steigerung um 3 %[1] verzeichnet. Der

europäische Tourismus setzt seinen positiven Trend fort und zeigt

eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber geopolitischen

und sicherheitsrelevanten Herausforderungen.



Laut dem neuesten Bericht der European Travel Commission

(http://www.etc-corporate.org/) mit dem Titel "European Tourism -

Trends & Prospects" (http://www.etc-corporate.org/reports/european-to

urism-2016-trends-and-prospects-(q3-2016)) glänzte die Mehrzahl der

Reiseziele mit hervorragenden Besucherzahlen in den Sommermonaten. Am

schnellsten stiegen die Zahlen für Island (+34 %), angetrieben vom

Markt für Kurz- als auch für Langstreckenflüge, gefolgt von der

Slowakei und von Zypern (beide +19 %), wobei Zypern von der

verzögerten russischen Reisenachfrage profitierte, die sich

normalerweise auf die Türkei konzentrierte. Herausragendes Wachstum

verzeichneten außerdem die Reiseziele Bulgarien (+13 %), Irland und

Portugal (beide Länder +12 %). Zentral- und osteuropäische

Reiseziele, wie zum Beispiel Serbien, Slowenien, Litauen und Rumänien

(alle +10 %), waren der Hauptfokus für Schnäppchenjäger und verdanken

ihren Erfolg fortlaufenden Marketingkampagnen. Belgien (-13 %) und

die Türkei (-32 %) sind dieses Jahr dagegen noch in schwacher

Verfassung und haben Schwierigkeiten, die früheren Wachstumszahlen zu

erzielen.



Wachstumsmoment wird von wichtigen Überseemärkten angefeuert



Auch wenn sich Auslandsreisen für die Briten aufgrund des im

Euro-Vergleich schwächeren britischen Pfunds verteuert haben, ist

kein Rückgang festzustellen, denn eine Reihe von Reisezielen

verbuchten 2016 bislang zweistellige Wachstumszahlen aus



Großbritannien. Der stärkere US-Dollar und die wettbewerbsfähigen

Flugpreise waren stärker als die Angst vor Terroranschlägen und so

verzeichneten viele Reiseziele eine ermutigende Anzahl von Besuchern,

die aus den USA eintrafen. Die Daten seit Jahresbeginn bis heute

deuten im Vergleich zum selben Zeitraum des letzten Jahres bei den

Besuchern aus den USA auf ein Wachstum von 6 %. Europäische

Reiseziele erholen sich langsam von einer lang andauernden Schwäche

bei den Tourismusströmen aus Russland. Obwohl die Daten seit

Jahresbeginn bis heute bei den Ankünften aus Russland in Europa einen

Rückgang von 4,5 % darstellen, wird bei der langfristigen Prognose

bis 2020 von einem geschätzten Jahreswachstum von 8 % ausgegangen.

Trotz der Unsicherheiten und Ängste im Bereich Sicherheit, die

Chinesen davon abhalten, nach Europa zu reisen, stellt China nach wie

vor eine riesige Wachstumsquelle für viele europäische Reiseziele

dar, teils aufgrund der expandierenden Mittelschicht des Landes.



"Um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu fördern und die Region als

Tourismusziel besser ins Bild zu rücken, sollten europäische Behörden

Kapital daraus schlagen und die Investitionen öffentlicher und

privater Einrichtungen anziehen, um die Zahl der nach Europa

reisenden Touristen zu steigern, vor allem aus Drittmärkten," sagt

Eduardo Santander, Geschäftsführer der European Travel Commission.



Der Bericht "European Tourism - Trends & Prospects" (http://www.et

c-corporate.org/reports/european-tourism-2016-trends-and-prospects-(q

3-2016)) steht als kostenfreier Download zur Verfügung: http://www.et

c-corporate.org/reports/european-tourism-2016-trends-and-prospects-(q

3-2016 )



[1] UNWTO







