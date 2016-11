Velcro Companies kündigt strategische Partnerschaft mit STAYHOLD(TM) Ltd. an

(ots) - Velcro Companies, weltweiter Marktführer

im Bereich Verschlusslösungen, teilte heute seine Partnerschaft mit

STAYHOLD Ltd. mit. STAYHOLD Ltd. ist führend im Bereich für Elemente

zum Schutz vor Verrutschen und Umkippen bei Transporten im Alltag.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161115/439887



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140402/CG96556LOGO-b



Velcro Companies hat eine finanzielle Investition in STAYHOLD

vereinbart und ist ab sofort exklusiver Vertriebspartner des

Unternehmens im Vereinigten Königreich, Australien und Neuseeland

sowie - ab Ende des Jahres - in den USA und Lateinamerika.

Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.



Fraser Cameron, CEO von Velcro Companies, erklärte: "Diese

Vereinbarung ist ein Beweis für unser Engagement bei der Schaffung

eines starken globalen Verbrauchergeschäfts durch die Entwicklung

neuer Produkte und der Erhöhung der bereits großen Bekanntheit der

Marke VELCRO®. STAYHOLD ist der Innovation verschrieben und

Produktdesign ist die Leidenschaft dieses Unternehmens. Dadurch ist

es der ideale Partner auf dem Weg zur Umsetzung unseres Ziels."



Mark Sater, Vizepräsident für Strategische Umsetzung von Velcro

Companies, sagte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit

STAYHOLD. Durch die Zusammenarbeit kann das Unternehmen mit seinen

Produkten neue Märkte erschließen und die Technik der Marke VELCRO®

in zahlreichen Anwendungen integrieren. Die Fähigkeiten und

Kenntnisse sowie das technische Know-how von STAYHOLD in der

Produktentwicklung ergänzen unsere eigene Produktentwicklung, sodass

wir gemeinsam in der Lage sind, Produkte zu schaffen, die die

Verbraucher wirklich überzeugen werden."



Die STAYHOLD-Elemente zur Fixierung von Gegenständen im Kofferraum

können dank der Klett-Technik der Marke VELCRO® einfach auf dem



Teppich des Kofferraums befestigt werden. Ebenso einfach können sie

wieder entfernt und neu angeordnet werden und ihre Wände verhindern

das Verrutschten und die Beschädigung loser Gegenstände. STAYHOLD

Produkte sind heute in über 20 Ländern erhältlich.



Durch das Vertriebsnetz von Velcro Companies sind STAYHOLD

Produkte nun bei den wichtigsten Einzelhändlern im Vereinigten

Königreich, Irland, Australien und Neuseeland erhältlich und auch bei

Amazon UK sind sie im Angebot zu finden. Die Partnerschaft von

STAYHOLD und Velcro Companies wurde erstmals am 1. November in Las

Vegas vorgestellt, auf der jährlich stattfindenden Show der Specialty

Equipment Market Association (SEMA), der größten Fachmesse für den

Zubehör- und Tuning-Markt.



Für weitere Information über STAYHOLD besuchen Sie bitte die

Website des Unternehmens: www.stayhold.com.



Über Velcro Companies:



Velcro Companies ist eine international aufgestellte,

technologieorientierte Organisation, die elegante und oft

überraschend einfache Verschlusslösungen für Firmenkunden und

Endverbraucher liefert. Wir blicken auf das Erbe von über 50 Jahren

Innovation zurück, mit mehr als 400 gültigen Patenten und zahlreichen

Markennamen, einschließlich der weltweit geschützten Marke VELCRO®.

Wir entwickeln und liefern Lösungen für unsere Kunden, dank der

integrierten Produktion und dem Service-System, zu dem

Fertigungsstätten in den USA, Belgien, in Kanada, Mexiko, Uruguay,

Spanien und China gehören, ebenso wie weltweit vertretene

Verkaufsbüros. Zum Kauf von Original-Produkten der Marke VELCRO® und

für weitere Information über unser Unternehmen besuchen Sie die

Website unseres Unternehmens: www.velcro.de.



Hinweis an die Herausgeber:



Wir bei Velcro Companies sind stolz darauf, dass die VELCRO®

Markenprodukte heute Teil des alltäglichen Lebens sind, doch die

Tatsache, dass man diese Produkte überall antrifft, führt auch zu

Verwirrung. Der Markenname VELCRO® darf nur verwendet werden, wenn es

sich um Original-Verschlüsse der Marke VELCRO® handelt. Produkte, die

nicht von der Marke VELCRO® sind, sollten Bezeichnungen tragen, die

ihre Funktion beschreiben, wie etwa "Klettband" oder "selbstklebendes

Band" oder ähnliches. Die VELCRO® Marke sollte immer als Adjektiv und

nie als Substantiv oder Verb verwendet werden. Die Bezeichnung

"Velcro Companies" sollte verwendet werden, wenn von unserem

Unternehmen und seinen Führungskräften die Rede ist.



Die zweckentsprechende Nutzung des Markennamens VELCRO® hilft uns

dabei, die Einheit der Marke VELCRO® sicherzustellen und es

ermöglicht dem Endverbraucher zu erkennen, welche Produkte fälschlich

als VELCRO® Markenprodukte vertrieben werden. Weitere Information

bezüglich des ordnungsgemäßen Gebrauchs des Markennamens VELCRO®

finden Sie in den Richtlinien

(http://www.velcro.com/about-us/our-brand) auf unserer Website.







