Opel Grandland X: Neues Crossover-Modell für die Kompaktklasse (FOTO)

(ots) -

Opel X-Familie wächst weiter: Auf MOKKA X und Crossland X folgt

der Opel Grandland X



Der Opel Grandland X ist so etwas wie der große Bruder des Opel

Crossland X. Beide komplett neuen Crossover-Modelle (CUV - Crossover

Utility Vehicle) starten 2017 und vereinen die Lässigkeit eines SUV

mit einem hohen Maß an Fahrdynamik. Der Grandland X passt mit seinem

unwiderstehlichen Offroad-Appeal, seiner erhöhten Sitzposition, der

guten Rundumsicht, dem leichten Ein- und Ausstieg sowie dem

großzügigen Platzangebot perfekt zum aktiven Lifestyle von heute. Das

Styling verbindet geschickt Robustheit mit Eleganz, und das

Innenraumkonzept sorgt für reichlich Komfort in Verbindung mit hoher

Praktikabilität. Der Grandland X erweitert das bereits umfangreiche

Opel-Angebot in der besonders populären Kompaktklasse und gesellt

sich zum erfolgreichen Astra, dem Auto des Jahres 2016, und dem

ebenfalls vor kurzem neu vorgestellten siebensitzigen Zafira.



"Der Name Opel Grandland X steht für einen abenteuerlustigen Typ,

der immer bereit ist, Neues zu entdecken - in der Stadt wie auf dem

Land. Unser neues Crossover-Modell sieht fantastisch aus und wird

dafür sorgen, dass sich neue Kunden für die Marke Opel begeistern",

sagt Opel-Marketingchefin Tina Müller.



Der Grandland X ist Teil der großen Opel-Modelloffensive mit

insgesamt 29 neuen Modellen zwischen 2016 und 2020. Das neue CUV

stößt auf einen boomenden Markt: Innerhalb von zehn Jahren - zwischen

2007 und 2017 - wird sich in Europa der Anteil der SUV/CUV von sieben

auf 20 Prozent aller Neufahrzeuge erhöht haben. Der Opel Crossland X

und der Opel Grandland X werden dieses Wachstum weiter vorantreiben.



Das CUV Opel Crossland X startet im ersten Halbjahr 2017 im

B-Segment, in dem sich das SUV Opel MOKKA X bereits über 600.000 Mal

verkauft hat. Der Opel Grandland X tritt im Herbst 2017 eine Klasse



höher im C-Segment an - europaweit wird jedes fünfte Neufahrzeug in

der Kompaktklasse verkauft.







