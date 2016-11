IT & Hardware & Software & TK

Innovationsdienstleister Zühlke engagiert sich als Partner der Versicherungsforen Leipzig für digitale Geschäftsmodelle in der Versicherungsbranche

(ots) - Zühlke Engineering unterstützt als neues Mitglied

das Netzwerk Versicherungsforen Leipzig (VFL). Der

Innovationsdienstleister aus Eschborn bringt seine Kompetenz bei der

Etablierung digitaler Geschäftsmodelle und der Umsetzung von

Digitalisierungsprojekten für die Versicherungsbranche in das

Netzwerk der Versicherungsforen Leipzig ein.



Der gegenwärtige Trend zur Digitalisierung verändert die

Rahmenbedingungen für das Geschäftsmodell Versicherungen grundlegend.

Die Versicherungsforen Leipzig haben ein Partnernetzwerk mit über 200

Unternehmen aufgebaut. Ziel ist, den Wissenstransfer und den

fachlichen Austausch zwischen Unternehmen und der Wissenschaft zu

ermöglichen, zu fördern und zu unterstützen. Die Versicherungsforen

Leipzig beschäftigen sich mit den Themen Digitalisierung, Mobilität,

Individualisierung & Lifestyle sowie Connectivity.



Zühlke als Partner und Sponsor der VFL leistet einen aktiven

Beitrag zum Know-how-Transfer aus der Entwicklung digitaler

Geschäftsprozesse in die Versicherungsbranche. Das Netzwerk VFL

besteht aus Unternehmen der Versicherungswirtschaft und branchennahe

Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen. Anerkannte Professuren und

Lehrstühle ergänzen dieses Netzwerk aus wissenschaftlicher Sicht.



Dr. Christoph Bröcker, Mitglied der Geschäftsleitung der Zühlke

Engineering Deutschland GmbH, über die Ziele der Partnerschaft: "Die

Versicherungsbrache muss sich mit Themen wie der Optimierung des

bestehenden Business und Innovation gleichermaßen auseinandersetzen.

Sie steht vor der Herausforderung den digitalen Wandel zu ihrem

Vorteil zu nutzen und den Grundstein für die zukünftige Marktrelevanz

zu legen." Dazu will Zühlke durch die Partnerschaft mit den

Versicherungsforen Leipzig beitragen.



Über Zühlke



Zühlke ist der Dienstleister für Innovationsprojekte. Wir vereinen



Business- und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die unsere Kunden

begeistern. Für sie entwickeln wir wirtschaftlich erfolgreiche

Produkte, Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft - von

der Idee über die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sich

mehr als 700 Experten mit der Erfahrung aus über 8.000 umgesetzten

Projekten.



Im Bereich der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche

sind wir auf die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in komplexen

Umgebungen. Zu unseren Leistungen gehören insbesondere

maßgeschneiderte Portale & Kollaborations-Lösungen für Kundenbindung

sowie die Renovierung von Altsystemen spezialisiert.







