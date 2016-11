Handball-Bundesliga: HC Erlangen erwartet den Bergischen HC

Am kommenden Freitag werden sich der HC Erlangen und der Bergische HC in der Arena Nürnberger Versicherung in einem wichtigen und sicherlich spannenden Spiel gegenüberstehen



(Foto: hl-studios, Erlangen) - Tolle Stimmung in der Arena - diesmal gegen den Bergischen HC

(firmenpresse) - (Erlangen) - Der Bergische HC kommt am Freitag, den 18. November in die Arena Nürnberger Versicherung und mit ihm der nächste Heimspielknaller. Der Gast befindet sich momentan auf dem 16. Tabellenplatz und will unbedingt punkten. Dazu Trainer Sebastian Hinze: "Die Situation rund um den Abstiegskampf ist uns bekannt und wir arbeiten hart daran, unser Saisonziel Klassenerhalt auch zum vierten Mal in Folge zu erreichen".



HC Erlangen gegen den Bergischen HC in Topform

Die Mannschaft von Cheftrainer Robert Andersson hat das schwere Spiel gegen den TSV Hannover Burgdorf verdaut und befindet sich bereits seit Tagen in den intensiven Trainingseinheiten für das kommende Heimspiel. Alle Spieler gingen verletzungsfrei aus dem letzten Auswärtsspiel und sind für das kommende Spiel topfit.



Der HC Erlangen kann in dieser wichtigen Partie gegen den Bergischen HC einen großen Schritt in Richtung Saisonziel machen. Das Duell mit den Bergischen Löwen wird um 19.45 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung angepfiffen.



Tümmler hat Vertrag verlängert

Jonas Thümmler trägt auch über die aktuelle Saison hinaus weiterhin das Trikot des HC Erlangen. Der HC Erlangen und der gebürtige Berliner haben den im Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig um zunächst ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Der extrem explosive und kampfstarke Kreisläufer freut sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit. „Ich fühle mich sehr wohl in Erlangen und ich denke, dass wir mit unserer Mannschaft noch sehr viel erreichen können. Mein Ziel ist, mich individuell immer weiter zu verbessern und dafür herrschen beim HCE optimale Bedingungen", so der Rechtshänder.



Thümmler, der im Dezember 2014 von den Füchsen Berlin zum fränkischen Bundesligisten gewechselt war, übernahm in den vergangenen beiden Saisons, aber vor allem in dieser Spielzeit viel

Verantwortung und entwickelte sich zu einem wichtigen Eckpfeiler der Mannschaft von HCE-Cheftrainer Robert Andersson. „Jonas hat sich innerhalb der letzten Jahre hervorragend weiterentwickelt.



Wir freuen uns, dass wir eines der größten deutschen Talente auf der wichtigen Kreisposition weiterhin an den HC Erlangen binden konnten“, kommentierte René Selke, Geschäftsführer des HC Erlangen,

die Vertragsverlängerung.



Das Sparkassenspiel steht vor der Tür

Die Sparkasse Erlangen hat sich als unser Premiumsponsor für dieses wichtige Spiel eine Besonderheit ausgedacht. Jeder Sparkasse Erlangen Kunde bekommt die Tickets für das Aufeinandertreffen mit dem BHC 30% günstiger. Auf Fans und Interessierte wartet ein Hexenkessel der Emotionen mit einem erbitterten Kampf um zwei wichtige Punkte.



hl-studios aus Erlangen unterstützt den Bundesliga Handballsport

hl-studios ist offizieller Medienpartner des HC Erlangen: Denn Sport begeistert die Menschen und bringt sie emotional zusammen. hl-studios unterstützt seit Jahren den Erlanger Handballsport mit großer Leidenschaft und Freude sowie ehrenamtlich mit Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Darüber hinaus ist hl-studios die berufliche Heimat von Bastian Krämer und der Spielerpartner und Förderer von Jugendnationalspieler Kevin Herbst.











hl-studios aus Erlangen unterstützt den Bundesliga Handballsport: hl-studios ist eine inhabergeführte Agentur für Industriekommunikation. Rund 100 Mitarbeiter engagieren sich seit 25 Jahren in Erlangen und Berlin für Markt- und Innovationsführer der Industrie. Das Portfolio reicht von Strategie und Konzeption über 3D/CGI-Animationen, Print, Film, Foto, Hybrid Studio, Public Relations, Interactive online und offline, Apps, Touch-Applikationen, Messen und Events bis hin zur Markenführung.



