Voith Industrial Services verlängert Vertrag mit Karl Mayer in China

(firmenpresse) - Seit 2013 erbringt Voith Industrial Services China Technisches Facility Management (TFM) für Karl Mayer in Changzhou, Provinz Jiangsu, China. 2016 wurde der Vertrag verlängert.



Im Leistungsumfang enthalten sind unter anderem das Niederspannungs- und Hochspannungsverteilersystem, die Heizungs- und die HKL-Anlage, das Kühlwassersystem, der Drucklufterzeuger, die Kaltwasseranlage, die Energieüberwachung und -optimierung, das Gebäude- und Objektmanagement sowie die Staplerinstandhaltung.



Die Mehrwertdienste haben zu einer Qualitätssteigerung beigetragen. So hat Voith Industrial Services zum Beispiel ein Projekt zur energiesparenden Wasserkühlung umgesetzt. Außerdem hat der Industriedienstleister seine Dienstleistungen um die Staplerinstandhaltung ergänzt und ist somit jetzt auch in diesem Bereich vertreten.



Voith Industrial Services hat Anpassungen an Anlagen vorgenommen, um die Verfügbarkeit zu steigern und die Kosten für die Störfallbeseitigung zu verringern. So wurden beispielsweise die Steuerung des Gebläsekonvektors und die Programmierung der Kompressoren und des Klimagerätes verbessert. Durch die Energieoptimierung ist es gelungen, die Energiekosten des Kunden zu senken. Ein weiterer Meilenstein ist die Sicherstellung hoher Qualitätslevel durch die Einrichtung eines Kennzahlen-Systems.



Voith Industrial Services in China erbringt für den Kunden technische Innovationen und leistet operative Unterstützung – dazu zählen auch einige kosten- und zeitsparende Vorschläge hinsichtlich Heizung und Kühlung.



Beide Unternehmen profitieren von der Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit: Durch die externe Vergabe der TFM-Dienstleistungen und eventuell auch der LED-Umrüstung kann Karl Mayer Kosten senken, Managementstrukturen vereinfachen, die Dienstleistungsqualität steigern und die Umweltleistung am Standort verbessern, während Voith Industrial Services eine Wertmaximierung erzielt.





Pressekontakt:



Melanie Klagmann



Referentin Kommunikation

Voith Industrial Services Beteiligungen GmbH

Meitnerstr. 11

70563 Stuttgart

Tel. +49 711 78 41-173

melanie.klagmann(at)voith.com







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.voithindustrialservices.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Voith* Industrial Services:

Voith Industrial Services gehört zu den führenden Anbietern technischer Dienstleistungen für Schlüsselindustrien wie Automotive, Rail, Energie, Chemie und Petrochemie. 2014/2015 hat das Unternehmen mit rund 17.200 Mitarbeitern weltweit an ca. 200 Standorten einen Umsatz von 1,0 Mrd. € erwirtschaftet.



Weitere Informationen über Voith Industrial Services: www.voithindustrialservices.de, Twitter und LinkedIn



* Unter Lizenz der Voith GmbH. Seit dem 01. September 2016 gehört Voith Industrial Services nicht mehr zur Voith Unternehmensgruppe.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Voith Industrial Services

Datum: 17.11.2016 - 08:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1425586

Anzahl Zeichen: 2247

Kontakt-Informationen:

Firma: Voith Industrial Services

Ansprechpartner: Melanie Klagmann

Stadt: Stuttgart

Telefon: +49 711 7841-173



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung