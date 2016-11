Deutsche Telekom setzt mit "Sea Hero Quest" neue Maßstäbe für die Demenzforschung

(ots) -

* Telekom-Initiative Game for Good ermöglicht mit mobilem Spiel "Sea

Hero Quest" größte Grundlagenstudie in der Demenzforschung

* 2,5 Millionen Spieler weltweit liefern anonyme Spiel-Daten über das

Navigationsverhalten und Orientierungsvermögen

* Erste Ergebnisse sollen bei Entwicklung, Genauigkeit und

Wirksamkeit neuer diagnostischer Verfahren für Demenz helfen

* "Sea Hero Quest" wird nun für den klinischen Einsatz erprobt



Die Deutsche Telekom setzt mit dem mobilen Spiel "Sea Hero Quest"

im Rahmen ihrer Initiative Game for Good neue Maßstäbe in der

Demenzforschung. Bis heute haben knapp 2,5 Millionen Menschen anonyme

Daten erspielt, die in eine Grundlagenstudie zur Demenzforschung

eingeflossen sind. Auf der größten und weltweit führenden

Neuroscience Conference in San Diego wurden jetzt die Ergebnisse der

Studie von beteiligten Wissenschaftlern des University College London

vorgestellt. Erstmals gibt es damit umfangreiche Normdaten zur

räumlichen Orientierung von Menschen aller Altersgruppen und beiden

Geschlechtern aus weltweit unterschiedlichen Regionen. Diese

Normdaten gelten als zentraler Schritt für die Entwicklung neuer

Verfahren zur frühzeitigen Diagnose von Demenz. Die Initiative, die

die Deutsche Telekom gemeinsam mit dem University College London, der

Universität von East Anglia, der gemeinnützigen Organisation

Alzheimer's Research sowie dem Spieleentwickler Glitchers innerhalb

eines Jahres umgesetzt hat, gilt als die umfassendste Studie für die

Demenzforschung weltweit.



Damit liefert die Deutsche Telekom erneut einen Beleg für ihre

Innovationsführerschaft und kommt zugleich ihrer digitalen

Verantwortung nach. "Millionen Menschen haben Daten für den Kampf

gegen Demenz zur Verfügung gestellt. Mit dieser Datenflut aus einer

sicheren Cloud geben wir der Wissenschaft die dringend benötigten



Rohstoffe für Spitzenforschung", sagte Tim Höttges,

Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, am Rande des Nationalen

IT-Gipfels in Saarbrücken, der sich mit dem digitalen Wandel in

unserer Gesellschaft beschäftigt. "Im Gesundheitswesen ist die

Digitalisierung bahnbrechend für den Fortschritt."



Die Analyse der anonym erspielten Daten wurde von Dr. Hugo Spiers

am University College London zusammen mit Dr. Michael Hornberger,

Professor für Demenzforschung an der Universität von East Anglia,

geleitet. Erste Ergebnisse zeigen, dass sich unsere räumliche

Orientierung - anders als bisher angenommen - bereits ab dem frühen

Erwachsenenalter verschlechtert und sich diese Entwicklung in der

Regel ein Leben lang fortsetzt. So fanden die Neunzehnjährigen mit

74-prozentiger Wahrscheinlichkeit während des Spiels effektiv ins

Ziel, während diese Trefferquote bei Fünfundsiebzigjährigen im

Durchschnitt auf 46 Prozent sank.



Dr. Michael Hornberger kommentiert: "Eine der ersten Auswirkungen

von Demenz ist der Verlust des räumlichen Orientierungsvermögens.

Deshalb ist es von enormer Bedeutung, dass wir mehr über die

räumlichen Navigations-fähigkeiten des Gehirns herausfinden und so

verstehen, was genau sich bei beginnender Demenz verschlechtert."



Die Ergebnisse legen nahe, dass die Gehirnregionen, die räumliche

Orientierungsprozesse unterstützen, möglicherweise anfälliger für

Demenz sind als die Bereiche, die zuständig für das

Erinnerungsvermögen sind. Somit könnte es jetzt möglich sein, Demenz

bei Patienten zu diagnostizieren, lange bevor sie Gedächtnisprobleme

entwickeln. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse können neue

diagnostische und therapeutische Verfahren entwickelt werden, um eine

beginnende Demenz frühzeitiger zu erkennen und zu behandeln.



Die Analyse des "Leuchtraketen-Levels", das die Spieler

herausfordert, zum Startpunkt ihrer Route zurückzuweisen, um ihre

Pfad-Integrationsfähigkeiten zu untersuchen, weist auf fundamentale

Navigationsunterschiede zwischen den Geschlechtern hin. Männer und

Frauen wendeten in diesem Level nachweislich unterschiedliche

räumliche Navigationsstrategien an. Signifikante Unterschiede wurden

auch zwischen den Nationen festgestellt. Spieler aus nordischen

Ländern (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark) scheinen ein

besonders ausgeprägtes räumliches Navigationsvermögen zu besitzen.

Insgesamt wurden Spiele-Daten aus weltweit 193 Ländern ausgewertet.

Diese geschlechts-spezifischen und regionalen Unterschiede können

zukünftig in Diagnose und Behandlung von Demenzpatienten einfließen

und so möglicherweise Genauigkeit und Wirksamkeit der Therapie

verbessern.



"Dies ist die bisher größte Studie dieser Art, die auch in ihrer

Genauigkeit bei Weitem alle bisherigen Forschungen auf diesem Gebiet

übertrifft", unterstreicht Dr. Hugo Spiers die Bedeutung. "Die

Ergebnisse bieten ein enormes Potential für dringend notwendige

Entwicklungen in der Demenzforschung. Die frühzeitige Diagnose, noch

bevor bei Patienten Gedächtnisprobleme auftreten, wäre ein

Meilenstein. Wir haben mit der Studie die Chance, die Lebensumstände

von Millionen demenzkranker Menschen entscheidend zu verbessern."



Die Initiative zeigt, wie Digitalisierung die Voraussetzungen für

Forschung positiv beeinflussen und wandeln kann. Innerhalb nur

weniger Monate sind weltweit anonyme Spiel-Daten in einem enormen

Umfang produziert worden. Die Cloud als digitaler Speicher des

mobilen Spiels bildet das Fundament für Aufnahme, Ordnung und

Verständnis dieser komplexen Datenbestände. Alle Daten werden

mehrfach pro Sekunde sicher und anonym an die AppAgile-Plattform der

T-Systems übermittelt, im hochsicheren Rechenzentrum in Deutschland

gehostet und den Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt. Die Cloud

ist der Motor der Digitalisierung. Welche Möglichkeiten die

Digitalisierung des Gesundheitswesens mit sich bringt, unterstreicht

auch Dr. Axel Wehmeier, Geschäftsführer der Telekom Healthcare

Solutions: "Unsere digitale Expertise gepaart mit dem

wissenschaftlichem Know-how unserer Partner haben die Demenzforschung

einen großen Schritt vorangebracht. Die ersten Ergebnisse zeigen,

dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Forschung

funktioniert am effizientesten übergreifend und vernetzt. Jetzt

arbeiten wir gemeinsam mit den Wissenschaftlern daran, 'Sea Hero

Quest' als klinisches Untersuchungsinstrument für Demenzpatienten

anzuwenden."



Eingesetzt in der Klinik, können im nächsten Schritt mit Hilfe von

"Sea Hero Quest" Verbesserungen der räumlichen

Orientierungsfähigkeiten gemessen und damit mögliche Therapieerfolge

abgebildet werden. Ziel ist es auch, Anzeichen von Demenz frühzeitig

zu entdecken und Aufschlüsse über die Wirksamkeit von Therapien an

Patienten zu bekommen. Schließlich könnten mit diesem Messinstrument

auch Studien zur Wirksamkeit medikamentöser Therapien objektiv

bewertet werden.



Die detaillierte Auswertung aller Daten wird voraussichtlich noch

zwei Jahre in Anspruch nehmen. Dabei werden zusätzliche Fragen, die

den Spielern von "Sea Hero Quest" gestellt wurden, mit in die

Bewertung einfließen - wie beispielsweise die Selbsteinschätzung der

räumlichen Orientierungsfähigkeit, das geographische Umfeld, in dem

die Menschen aufgewachsen sind, oder die Schlafdauer und Reisezeiten

pro Tag. Das kostenlose Spiel kann im App Store und bei Google Play

heruntergeladen werden. Alle Spiel-Daten werden weiterhin den

Wissenschaftlern und damit der Demenzforschung zur Verfügung

gestellt.



Weitere Informationen unter: http://www.seaheroquest.com

#gameforgood, #digitaleverantwortung

Bildmaterial zum Download: http://bit.ly/GameforGood

Film über die "Game for Good"-Ergebnisse:

https://youtu.be/ndrmoy6jjPc

Projektstory: https://youtu.be/VtsYsO1R0B8

Footage-Material zum Download: http://bit.ly/GameForGood_Footage







Pressekontakt:

Deutsche Telekom AG

Corporate Communications



Tel.: 0228 181 - 4949

E-Mail: medien(at)telekom.de



Weitere Informationen für Medienvertreter:



www.telekom.com/medien

www.telekom.com/fotos

www.twitter.com/deutschetelekom

www.facebook.com/deutschetelekom

www.telekom.com/blog

www.youtube.com/deutschetelekom

www.instagram.com/deutschetelekom



Über die Deutsche Telekom: https://www.telekom.com/konzernprofil



