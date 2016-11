Investition in 5G-Technologie für Car-to-X-Kommunikation und autonomes Fahren

(firmenpresse) - Neckartenzlingen, 16.11.2016.



Hirschmann Car Communication, Spezialist für Sende- und Empfangssysteme in der mobilen Kommunikation, hat am Standort Neckartenzlingen einen weiteren Antennenmessplatz in Betrieb genommen.





Die Anlage verkürzt die Entwicklungszeiten zukünftiger Antennensysteme erheblich und erweitert die bestehende Testausstattung für kommende Mobilfunkstandards wie etwa 5G. Damit investiert das Unternehmen massiv in die Entwicklungsinfrastruktur für Zukunftstechnologien, die zum Beispiel für die Car-to-X Kommunikation oder das autonome Fahren notwendig sind.



"Wir wollen mit unseren Produkten auch weiterhin eine Führungsrolle bei der Digitalisierung des Fahrzeugs einnehmen. Von unserem neuen Antennenmessplatz profitieren Automobilhersteller gleich in zweifacher Hinsicht: sie können neue Mobilfunkstandards flexibel und zuverlässig testen und somit frühzeitig wertvolles Know-how zu neuen Technologien aufbauen" sagt Ludwig Geis, Geschäftsführer von Hirschmann Car Communication.





Neue Anforderungen durch das autonome Fahren



Die Investition in den Messplatz entspricht den aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Automobilhersteller an die Leistungsfähigkeit mobiler Kommunikationssysteme. Insbesondere für das autonome Fahren ist die Verarbeitung von Informationen in Echtzeit entscheidend. Die störungsfreie Übertragung wachsender Datenvolumina wird hierbei zu einer technologischen Herausforderung. Nur mit höheren Bandbreiten wie etwa bei 5G lassen sich diese Datenmengen in Zukunft bewältigen.



Der neue Antennenmessplatz ist speziell für Messungen im zweistelligen GHz-Bereich ausgelegt und trägt so dazu bei, die Entwicklungszeiten für Produkte im Bereich der 5G-Technologie zu beschleunigen. "Wir verfolgen die Veränderungen in der Automobilbranche sehr genau und investieren gezielt in die nötige Infrastruktur. Damit sind wir auf die künftigen Anforderungen unserer Kunden sehr gut vorbereitet", sagt Ludwig Geis.







Kurze Messzeiten und störungsfreie Tests



Herzstück des neuen Messplatzes ist das rechnergestützte Testsystem, das sich durch eine spezielle Systemarchitektur auszeichnet. Dadurch reduzieren sich die Messzeiten deutlich. Zudem verfügt der Messplatz über eine geschirmte Hochfrequenz-Testkammer, die externe Störquellen wirksam unterdrückt und dadurch zuverlässige und störungsfreie Tests ermöglicht. Darüber hinaus ist die Messkammer mit breitbandigen Pyramiden-Absorbern ausgekleidet, um Signalreflektionen zu verhindern.







