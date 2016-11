Chronische Hepatitis C ist viel häufiger als gedacht: Auf Nummer sicher gehen, Testwoche nutzen (FOTO)

Unter dem Motto "Testen, Behandeln, Vorbeugen" findet von 21. bis

25. November 2016 die Europäische HIV-HCV-Testwoche statt. Die Aktion

dient unter anderem dazu, bislang nicht erkannte

Hepatitis-C-Erkrankungen aufzudecken. Dank moderner, direkt

antiviraler Medikamente führt eine Behandlung heute in den

allermeisten Fällen zu einer Heilung.



Die chronische Hepatitis C ist eine Lebererkrankung, die durch

eine Infektion mit Hepatitis-C-Viren (HCV) hervorgerufen wird. In

Deutschland sind schätzungsweise 250.000 Menschen betroffen(1), aber

rund die Hälfte der Infizierten ahnt nichts von der Erkrankung. Denn

die chronische Hepatitis C verläuft meist über lange Zeit unauffällig

oder führt zu unspezifischen Symptomen wie Müdigkeit,

Abgeschlagenheit, Leistungs- und Konzentrationsschwäche. Dessen

ungeachtet hinterlässt sie ihre Spuren.(2) Über Jahre oder Jahrzehnte

hinweg kann die Leber massiv Schaden nehmen und es kann zu einer

Zirrhose, Leberkrebs bis hin zu einer Transplantation kommen.(2) Ziel

ist es daher, die Erkrankung frühestmöglich zu erkennen und zu

behandeln.



Ein wichtiger Schritt dorthin sind Screening-Maßnahmen, wie sie

verstärkt während der "European HIV-Hepatitis Testing Week" vom 21.

bis 25. November 2016 angeboten werden. In Deutschland informieren

dann zahlreiche Arztpraxen über die Erkrankung und führen bei

Verdacht einen kostenlosen Bluttest durch, der eine Hepatitis C

zuverlässig nachweist oder ausschließt. Die Aktion richtet sich an

Gruppen, die ein erhöhtes Ansteckungsrisiko haben, beziehungsweise

bei denen die Hepatitis C häufig auftritt. Dazu zählen Personen, die

Kontakt zu Fremdblut hatten, sei es durch Bluttransfusionen vor 1992

oder andere medizinische Eingriffe sowie medizinisches Personal. Zu

weiteren Risikogruppen zählen HIV-Infizierte, Personen aus Ländern

mit weiter Hepatitis-C-Verbreitung und Personen, die Sex mit dem



Risiko eines Blut-zu-Blut-Kontaktes praktizieren. Andere häufig

unterschätzte Infektionsquellen können unsterile Utensilien für

Tattoos und Piercings darstellen und verunreinigtes Besteck zur

Injektion von Drogen.(2-6) Darüber hinaus raten Experten zum Test im

Rahmen des Check-up 35 und der Schwangerschaftsvorsorge.(6)



Die Aktionswoche wurde 2013 von dem Pharmaunternehmen Gilead

initiiert, um Menschen zum Test auf den AIDS-Erreger HIV zu

motivieren, 2015 wurde sie auf HCV ausgedehnt. Inzwischen beteiligen

sich über 30 internationale Organisationen wie UNAIDS, AIDS Clinical

Society, AIDS Action Europe, European Liver Patients Association und

die World Hepatitis Alliance sowie mehr als 400 Partner weltweit.

Ziel ist es, ein Bewusstsein für Risiken und Ansteckungswege der HIV-

und der Hepatitis-C-Infektion zu schaffen, und bisher nicht

diagnostizierten Personen zu helfen, ihren Status zu überprüfen und

Hilfe zu finden. Die Reduktion der Dunkelziffer hat sowohl für die

Betroffenen als auch für die Gesellschaft einen erheblichen Nutzen.



Zum einen steht seit 2014 eine neue Generation so genannter direkt

antiviraler Therapien zur Verfügung, mit denen die Hepatitis C viel

wirksamer und verträglicher behandelt werden kann als je zuvor. Damit

haben heute praktisch alle Patienten eine Chance auf Heilung, selbst

jene, die bereits einen fortgeschrittenen Leberschaden aufweisen.(7)

Zum anderen wollen Experten durch vermehrte Diagnosen die

Infektionsketten durchbrechen, die Verbreitung des Hepatitis-C- Virus

eindämmen und letztlich die Hepatitis C eliminieren. Modellrechnungen

zufolge könnte dies noch vor 2030 der Fall sein - Voraussetzungen

hierfür sind: Prävention, gezieltes Screening und die Behandlung.(6)



Weitere laufend aktualisierte Informationen zur Testwoche finden

Interessierte unter http://twitter.com/HIVheptestweek und

www.facebook.com/EuroHIVtestweek, allgemeine Informationen zur

Hepatitis C gibt es unter www.staerker-als-hepatitis-c.de und

www.leberhilfe.org/allgemeines.html. Und wer wissen möchte, ob er

oder sie zu den Menschen mit einem erhöhten Risiko für eine

HCV-Infektion zählt, kann dies kostenlos und anonym unter

www.lebertest.de herausfinden.



Über Gilead Sciences



Gilead Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

innovative Arzneimittel für medizinische Bereiche erforscht,

entwickelt und vermarktet, in denen hoher Bedarf nach medizinischem

Fortschritt besteht. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht,

die Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Patienten weltweit

voranzubringen. Gilead hat seinen Hauptsitz in Foster City,

Kalifornien und besitzt weitere Niederlassungen in 30 Ländern

weltweit.



