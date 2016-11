Banknotenverarbeitung mit Highspeed: Glory Global Solutions stellt auf dem FI-Forum neues Flaggschiff-Gerät vor

Neu-Isenburg, 15. November 2016 – Auf dem FI-Forum vom 15. bis 17. November in Frankfurt (Halle 11, Stand P78) präsentiert Glory mit dem USF-200 einen Banknotensortierer der neuesten Generation. Als kompaktestes Gerät seiner Klasse lässt er sich äußerst platzsparend im Front- und Back-Office von Bank- und Sparkassenfilialen einsetzen. Der USF-200 besticht vor allem durch innovatives, ergonomisches Design, geräuscharmen Betrieb und eine extrem hohe Effizienz und Geschwindigkeit beim Zählen und Verarbeiten von Banknoten. Mit dem neuen Flaggschiff der USF-Reihe unterstützt Glory Sparkassen dabei, sämtliche Prozesse rund um das Bargeldmanagement automatisiert abzuwickeln. Die Bargeldverarbeitung am Schalter erfolgt dadurch schneller und Wartezeiten für Kunden werden verkürzt. Mitarbeiter gewinnen mehr Zeit, die sie sinnvoll in die Beratung ihrer Kunden investieren können. Kreditinstitute sind somit in der Lage, sich stärker auf ihre Servicequalität zu konzentrieren.

(firmenpresse) - Kompaktes und ergonomisches Design

Damit Sparkassen den Banknotensortierer platzsparend am Schalter einsetzen können, zeichnet sich der USF-200 durch ein äußerst kompaktes und ergonomisches Design aus. Im Vergleich zu dem Vorgängermodell USF-100 ist er um 35 Prozent kleiner. Mit Maßen von 400 × 360 × 360 mm (B × T × H) gilt er als das kompakteste Gerät seiner Klasse. Da der Bediener den USF-200 etwa bei einem Banknoten-Stau von oben öffnen kann, lässt er sich auch direkt an der Wand platzieren. Selbst bei Wartungsarbeiten ist kein zusätzlicher Raum erforderlich.

Das Eingabefach ist leicht erreichbar, um eine optimale ergonomische Bedienung zu gewährleisten. Glory hat den Noteneinzug und die Ausgabefächer horizontal ausgerichtet und so angeordnet, dass die Benutzer auch im Sitzen komfortabel arbeiten können. Eine LED-Leuchte signalisiert, wenn die Banknoten entnommen werden können. Die Verarbeitung von Geldscheinen über deren lange Kante sorgt zusätzlich für höhere Geschwindigkeit und weniger Staus.

Effiziente Verarbeitung von Banknoten mit hoher Geschwindigkeit

Der USF-200 verarbeitet Banknoten mit einer sehr hohen Geschwindigkeit von 1.000 Noten pro Minute, während vergleichbare Modelle lediglich einen Durchsatz von etwa 720 Banknoten pro Minute erreichen. In Relation zum Vorgängermodell USF-100 arbeitet der USF-200 um 40 Prozent schneller. Da sich in einem Durchlauf mehrere Sortierprozesse etwa nach Stückelung, Umlauffähigkeit, neuen bzw. alten Banknoten oder Banknotenausrichtung ausführen lassen, wird eine höhere Effizienz erreicht.

Zwei Ausgabefächer und ein Rückweisungsfach machen eine Zwei-Wege-Plus-Sortierung in einem Arbeitsgang möglich: Sensoren der neuesten Generation erfassen Zustand und Echtheit der Banknoten mit höchster Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Zurückgewiesene Banknoten werden im Rückweisungsfach physisch getrennt ausgegeben. Im Unterschied zu herkömmlichen 1+1 Notenzählern ist es daher nicht mehr notwendig, nicht-umlauffähige und zurückgewiesene Banknoten in einem zweiten Arbeitsschritt auszusortieren.



Einfache Bedienung und geräuscharmer Betrieb

Neben dem ergonomischen Design sorgt auch das 7-Zoll-Farbdisplay mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche für hohen Komfort bei der Bedienung des USF-200. Das Display ist um 70 Prozent größer als beim Vorgänger. Es stellt die wichtigsten Prozessdaten wie zum Beispiel die erfassten Banknotenwerte und Sortierinformationen, Meldungen und Bedienhinweise übersichtlich auf einem Bildschirm dar.

Der USF-200 setzt durch seine fortschrittliche mechanische Bauweise zudem neue Maßstäbe für die geräuscharme Verarbeitung und Zählung von Banknoten. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen ist der Frequenzbereich der wahrgenommenen Lautstärke um 50 Prozent geringer.

Flexibler Einsatz in Bankfilialen und Cash Centern

Da Gespräche zwischen Schaltermitarbeitern und Kunden nicht durch störende Geräusche des Banknotensortierers unterbrochen werden, eignet er sich optimal für den Einsatz im Frontoffice von Bank- und Sparkassenfilialen. Das kompakte, ansprechende Design und die hohe Benutzerfreundlichkeit tragen dazu bei, die Attraktivität der Filialen zu erhöhen. Durch die hohe Effizienz erfolgt die Bargeldverarbeitung am Schalter schneller und die Wartezeiten für Kunden verkürzen sich. Weil sich mit dem USF-200 sämtliche Prozesse rund um das Bargeldmanagement automatisieren lassen, werden die Bankmitarbeiter von Routinetätigkeiten entlastet, so dass sie mehr Zeit für die Beratung ihrer Kunden gewinnen. Auf diese Weise unterstützt Glory Kreditinstitute dabei, ihre Filialen zu attraktiven Servicecentern umzugestalten und ihre Kunden vom SB-Foyer wieder zurück in die Filiale zu holen.

Der USF-200 kann darüber hinaus auch im Back-Office von Filialen eingesetzt werden. Sparkassen können mit dem Gerät beispielsweise Banknoten prüfen, um sie für die Befüllung von Geldautomaten vorzubereiten. Ein weiteres potenzielles Einsatzgebiet sind Cash Center. Hier ist der kompakte und leichte USF-200 eine mögliche Alternative für die ebenso hochperformanten, aber deutlich größeren und schwereren Geräte, die in Cash Centern überwiegend zum Einsatz kommen.

„Banken und Sparkassen, die täglich große Mengen an Bargeld verarbeiten, benötigen kompakte, effiziente und präzise arbeitende Technologien. Glory hat den USF-200-Banknotensortierer speziell im Hinblick auf diese spezifischen Anforderungen konzipiert. Das hocheffiziente Gerät optimiert nicht nur die Abläufe beim Bargeldmanagement und steigert die Produktivität, sondern erhöht auch die Beratungs- und Servicequalität zugunsten der Kunden“, sagt Oliver Kapahnke, Geschäftsführer Glory Global Solutions (Germany) GmbH.



Technische Daten des USF-200

•Geschwindigkeit beim Verarbeiten von Banknoten: 1.000 Noten/Minute im Zählmodus, Sortiermodus, Prüfmodus (umlauffähig/nicht umlauffähig)

•Kapazität des Eingabefachs: 500 Banknoten

•Kapazität der Ausgabefächer: jeweils 200 Noten

•Kapazität des Rückweisungsfachs: 100 Banknoten

•Abmessungen (B × T × H): 400 × 360 × 360 mm

•Gewicht: 27 kg

•Externe Anschlüsse (optional): LAN, USB, SD-Karte, RS-232C



Über Glory Global Solutions

Glory Global Solutions ist ein globaler Anbieter von Lösungen für die Bargeldverarbeitung und damit verbundener Beratungsdienstleistungen. Auf Basis innovativer Technologien und Dienstleistungen konzipiert das Unternehmen Lösungen, die die Sicherheit und Effizienz im Umgang mit Bargeld erhöhen, Betriebskosten senken und gleichzeitig das Kundenerlebnis verbessern. Zum Kundenkreis von Glory Global Solutions zählen neben Banken und Einzelhändlern auch Unternehmen der Unterhaltungs- und Freizeitindustrie.

Der Hauptsitz des Unternehmens ist Basingstoke/Großbritannien. Der Sitz der deutschen Niederlassung ist Neu-Isenburg. Weltweit beschäftigt Glory Global Solutions mehr als 3.000 spezialisierte Mitarbeiter/innen in Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Europa, Asien und Nordamerika. Das Vertriebsnetz des Unternehmens umfasst mehr als 100 Länder.

Glory Global Solutions gehört als internationale Vertriebs- und Serviceeinheit zum weltweit agierenden GLORY-Konzern, der das Unternehmen durch seine technische Expertise unterstützt. Die japanische GLORY LTD blickt auf eine annähernd 100-jährige Firmengeschichte zurück.

Durch konsequente Kundenorientierung und den Einsatz innovativer Technologien ist das Unternehmen Pionier in der Entwicklung und der Produktion von Bargeldbearbeitungsmaschinen, Cash Management-Systemen sowie Verkaufs- und Service-Automaten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gloryglobalsolutions.com.







