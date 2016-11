NetBooster wird Performance Marketing Partner des Autovermieters Hertz in Europa

(firmenpresse) - NetBooster (FR0000079683 - ALNBT - PEA-PME-berechtigt), die führende unabhängige Digital-Performance-Marketingagentur in Europa, hat den Pitch um den europäischen Etat des US-Autovermieters Hertz gewonnen. Neben Paid Media in sieben europäischen Ländern betreut die Agentur auch internationale Kampagnen in den Vereinigten Staaten sowie den MENA- und APAC-Regionen.

Den Fokus legt NetBooster bei Ihrer Arbeit auf das Vorantreiben von Innovationen in dem stark umkämpften Reisemarkt. Gleichzeitig wird die Agentur Hertz bei der Erschließung des Customer Lifetime Value (CLV) seiner Kunden unterstützt.

"Aufgrund ihrer Expertise sowie umfangreicher globaler und lokaler Referenzen ist NetBooster der perfekte Partner für Hertz International. Besonders ihr fundiertes Wissen über den europäischen Markt und ihr Branchenwissen im Reisesektor haben uns auf sie aufmerksam gemacht. Wir freuen uns auf die Arbeit mit NetBooster und die weitere globale Entwicklung der Marke Hertz," erklärt Vincent Gillet, VP Marketing von Hertz International.

Auch NetBooster freut sich über die Zusammenarbeit. Die Agentur baut ihr Portfolio im Reisesektor, das Marken wie AccorHotels, Emirates und Center Parcs umfasst, mit Hertz weiter aus.

"Wir sind begeistert über die Partnerschaft mit einer so fantastischen und etablierten Marke wie Hertz. Diese Vereinbarung ist eine echte Bestätigung für die starke internationale Präsenz und das Branchenwissen von NetBooster. Die Herausforderung, komplexe länderübergreifende Kampagnen durchzuführen, ist genau das, was uns reizt und wir freuen uns, dass wir hier weitere Innovationen vorantreiben können", sagt Thomas Armbruster, CEO von NetBooster.

Über Hertz | www.hertz.com

Hertz betreibt mit den Marken Hertz, Dollar, Thrifty und Firefly weltweit etwa 10.000 Mietwagenstationen in Nordamerika, Europa, Südamerika, Afrika, im mittleren Osten, Asien, Australien und Neuseeland. Hertz Global ist einer der führende Mietwagenanbieter an Flughäfen weltweit und ebenso einer der anerkanntesten. Die Produkte und Services, wie Hertz Gold Plus Rewards, Carfirmations und mobile Wi-Fi-Hotspots, sowie die einzigartige Fahrzeugflotte, die durch die Adrenalin, Dream, Green und Prestige Collections abgerundet wird, setzen Maßstäbe im Wettbewerb. Zu Hertz Global gehört zusätzlich die im Leasing- und Flottenmanagement führende Donlen Corporation. Mit Hertz 24/7 CarSharing bietet Hertz weltweit die stundenweise Automiete an und mit Rent2Buy verkauft Hertz Gebrauchtfahrzeuge.

Über NetBooster | www.netbooster.com

NetBooster ist eine führende unabhängige europäische Agentur für digitales Performance-Marketing, die ihren Kunden eingehende Expertise zur Verfügung stellt, um für ihre Investitionen den bestmöglichen Erfolg zu erzielen. Die Agentur investiert über ihr europäisches Netzwerk in Technologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Online-Marketings: Suchmaschinen-Optimierung und -Marketing, Daten und Analytik (DnA), Ground Control Technology, Darstellung, Affiliation, Online-Medien, Erstellung, eCRM und soziale Netzwerke mit einer anerkannten Expertise in hochmodernem Online-Marketing (soziale Medien, Video, Ad-Börse usw.). Die Aktien von NetBooster werden auf dem Pariser Alternext-Markt notiert.

Über die metapeople GmbH | www.metapeople.com

Als Agentur für effektives Performance-Marketing bietet die metapeople GmbH mit seinen 25 weltweiten Standorten seit mehr als 18 Jahren erstklassige Lösungen in den Bereichen Affiliate, Display Media, SEA, SEO, Social Media, Data & Analytics sowie Consulting und Tracking aus einer Hand an. Seit Mai 2011 agiert metapeople, mit der seit 2004 bestehenden Affiliate-Marke metaapes, Hand in Hand mit der börsennotierten NetBooster-Gruppe mit Hauptsitz in Paris und kann somit die beste Qualität für Kunden auf allen wichtigen europäischen Märkten realisieren.





Kommentare zur Pressemitteilung